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  • Jsou jako koncertní síň pro vaše uši
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  • Jsou jako koncertní síň pro vaše uši
  • Jsou jako koncertní síň pro vaše uši
  • Jsou jako koncertní síň pro vaše uši
  • Jsou jako koncertní síň pro vaše uši
  • Jsou jako koncertní síň pro vaše uši
  • Jsou jako koncertní síň pro vaše uši
  • Jsou jako koncertní síň pro vaše uši
  • Jsou jako koncertní síň pro vaše uši
  • Jsou jako koncertní síň pro vaše uši
  • Jsou jako koncertní síň pro vaše uši
  • Jsou jako koncertní síň pro vaše uši
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  • Jsou jako koncertní síň pro vaše uši
  • Jsou jako koncertní síň pro vaše uši
  • Jsou jako koncertní síň pro vaše uši
  • Jsou jako koncertní síň pro vaše uši
  • Jsou jako koncertní síň pro vaše uši
  • Jsou jako koncertní síň pro vaše uši
  • Jsou jako koncertní síň pro vaše uši
  • Jsou jako koncertní síň pro vaše uši
  • Jsou jako koncertní síň pro vaše uši
  • Jsou jako koncertní síň pro vaše uši

Ukončeno

FidelioKabelová otevřená sluchátka přes uši X3

X3/00

4.8
| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

2 Ocenění

Jsou jako koncertní síň pro vaše uši
S těmito vysoce kvalitními, otevřenými a lehoučkými sluchátky s křišťálově čistým zvukem uslyšíte každý nádech zpěváka i každé zaskřípění prstů na hmatníku. Objevte nové vrstvy průzračnosti a detailů, kdykoli si je nasadíte.
Zobrazit všechny výhody

Navrženo pro milovníky hudby

Jsou jako koncertní síň pro vaše uši

  • Široké, přirozené zvukové pole

  • Lehkost a pohodlí

  • Prvotřídní povrchová úprava z kůže/kovu

  • Odnímatelný 3m kabel

Navrženo pro výjimečný výkon

Navrženo pro výjimečný výkon

Sluchátka Philips Fidelio X3 se chlubí dvojvrstvými mušlemi, které snižují rezonanci a vibrace. Neodymové reproduktory jsou navrženy tak, aby se naklonily v úhlu 15°stupňů a přizpůsobily se tak přirozené geometrii uší pro optimální přesnost při vysokých frekvencích. Výsledek: bezchybný výkon s výjimečnými detaily.

Nadšení, které pocítíte. Prvotřídní design

Nadšení, které pocítíte. Prvotřídní design

Tato sluchátka přes uši nejsou stvořená jen pro úžasný zvuk: navíc se s nimi budete cítit skvěle. Lehký, měkký vnitřní sluchátkový oblouk se dokonale přizpůsobí. Vnější sluchátkový oblouk dodává potřebnou hmotnost, zatímco přiléhavý tvar náušníků z paměťové pěny, které jsou lehké jako pírko, dokonalé těsní. Ideální pro dlouhé hodiny poslechu.

Otevřený design. Široké, přirozené zvukové pole

Otevřený design. Široké, přirozené zvukové pole

Náušníky s otevřenou konstrukcí jsou pokryty akusticky propustnou látkou na reproduktory od společnosti Kvadrat. Vzduch může tkaninou volně proudit, takže se eliminuje tlak vzduchu, který se vytváří za membránou, a vzniká působivý, prostorový zvuk.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image AWARD-1679621
  • Award image AWARD-1679510

Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Super dzwięk

Wygodne, dobrze leżace słuchawki, czysty dzwięk, polecam każdemu kto wymaga dobrej jakosci.

Výhody

Czyste wysokie tony, Niskie tony jak na słuchawki bardzo dobre, Wykonanie premium

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

22/04/2020

Polska

Polska

Kablowe to podstawa

Jako fan słuchawek na kablu , musze pochwalić produkt za wygodę noszenia , fajne jest to podwójne podtrzymanie na glowie , dobrze siedza na uchu !

Výhody

Komfort

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

28/07/2024

Україна

Україна

Ověřený kupující

Super

Super super super sound Super super super quality!!!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu