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Ukončeno
Široké, přirozené zvukové pole
Lehkost a pohodlí
Prvotřídní povrchová úprava z kůže/kovu
Odnímatelný 3m kabel
Sluchátka Philips Fidelio X3 se chlubí dvojvrstvými mušlemi, které snižují rezonanci a vibrace. Neodymové reproduktory jsou navrženy tak, aby se naklonily v úhlu 15°stupňů a přizpůsobily se tak přirozené geometrii uší pro optimální přesnost při vysokých frekvencích. Výsledek: bezchybný výkon s výjimečnými detaily.
Tato sluchátka přes uši nejsou stvořená jen pro úžasný zvuk: navíc se s nimi budete cítit skvěle. Lehký, měkký vnitřní sluchátkový oblouk se dokonale přizpůsobí. Vnější sluchátkový oblouk dodává potřebnou hmotnost, zatímco přiléhavý tvar náušníků z paměťové pěny, které jsou lehké jako pírko, dokonalé těsní. Ideální pro dlouhé hodiny poslechu.
Náušníky s otevřenou konstrukcí jsou pokryty akusticky propustnou látkou na reproduktory od společnosti Kvadrat. Vzduch může tkaninou volně proudit, takže se eliminuje tlak vzduchu, který se vytváří za membránou, a vzniká působivý, prostorový zvuk.
Ocenění
4.8
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Krisu628
25/11/2020
Polska
Super dzwięk
Wygodne, dobrze leżace słuchawki, czysty dzwięk, polecam każdemu kto wymaga dobrej jakosci.
Výhody
Czyste wysokie tony, Niskie tony jak na słuchawki bardzo dobre, Wykonanie premium
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
An tos
22/04/2020
Polska
Kablowe to podstawa
Jako fan słuchawek na kablu , musze pochwalić produkt za wygodę noszenia , fajne jest to podwójne podtrzymanie na glowie , dobrze siedza na uchu !
Výhody
Komfort
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Volodymyr69
28/07/2024
Україна
Ověřený kupující
Super
Super super super sound Super super super quality!!!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3