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  • Snadná příprava chutnější vody
  • Snadná příprava chutnější vody
  • Snadná příprava chutnější vody
  • Snadná příprava chutnější vody
  • Snadná příprava chutnější vody
  • Snadná příprava chutnější vody
  • Snadná příprava chutnější vody
  • Snadná příprava chutnější vody
  • Snadná příprava chutnější vody
  • Snadná příprava chutnější vody

Ukončeno

Náhradní filtr pro čističku vody na kohoutek

WP3961

Snadná příprava chutnější vody
Zlepšuje chuť vody používané k pití a vaření odfiltrováním chlóru a jiných nečistot pomocí uhlíkového filtru s postříbřeným povrchem.
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Filtr Pure Taste

Snadná příprava chutnější vody

  • Pure Taste

Filtr Pure Taste pro čistší a chutnější vodu

Filtr Pure Taste odstraňuje z vody z kohoutku chlór, nepříjemnou chuť, zápach a usazeniny, čímž zaručuje čistší a chutnější vodu na pití, vaření a omývání ovoce a zeleniny. Postříbřený aktivní uhlík navíc zabraňuje množení bakterií uvnitř filtru, díky čemuž je vaše voda mimořádně bezpečná.

Funkce Hi-Flow s maximálním průtoku 2 litry za minutu

Maximální průtok vody u tohoto kompaktního čističe vody je 2 litry za minutu, což je jen malý rozdíl oproti průtoku normální, nefiltrované vody. Jednoduchým otočením páky též můžete zvolit, zda má z kohoutku vytékat nefiltrovaná voda jako proud nebo sprška, případně filtrovaná voda jako sprška.

Pokročilý mechanismus Quick Twist pro snadnou výměnu filtrů

Díky pokročilému mechanismu Quick Twist pro výměnu filtrů je výměna filtru rychlá, snadná a bezpečná. Díky tomu i pro vaši čističku vody platí heslo sense and simplicity.

Technické specifikace

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