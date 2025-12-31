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Ukončeno
WP3961
Pure Taste
Filtr Pure Taste odstraňuje z vody z kohoutku chlór, nepříjemnou chuť, zápach a usazeniny, čímž zaručuje čistší a chutnější vodu na pití, vaření a omývání ovoce a zeleniny. Postříbřený aktivní uhlík navíc zabraňuje množení bakterií uvnitř filtru, díky čemuž je vaše voda mimořádně bezpečná.
Maximální průtok vody u tohoto kompaktního čističe vody je 2 litry za minutu, což je jen malý rozdíl oproti průtoku normální, nefiltrované vody. Jednoduchým otočením páky též můžete zvolit, zda má z kohoutku vytékat nefiltrovaná voda jako proud nebo sprška, případně filtrovaná voda jako sprška.
Díky pokročilému mechanismu Quick Twist pro výměnu filtrů je výměna filtru rychlá, snadná a bezpečná. Díky tomu i pro vaši čističku vody platí heslo sense and simplicity.
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