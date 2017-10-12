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  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody
  • Snadná příprava čisté vody

Ukončeno

Čistička vody na kohoutek

WP3811

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Snadná příprava čisté vody
Kompaktní a snadno instalovatelná čistička vody, která pomocí filtru Micro Pure vyrábí čistou vodu zbavenou bakterií, škodlivých organických sloučenin a chloru, přičemž zachová všechny prospěšné minerály.
Zobrazit všechny výhody

s filtrem Micro Pure

Snadná příprava čisté vody

  • Micro Pure

Odstraňuje veškeré bakterie, škodlivé organické sloučeniny a chlór

Filtr Micro Pure je vícenásobný filtrační systém, který odstraňuje veškeré bakterie, nečistoty a zápach a vytváří čistou a chutnou pitnou vodu. Skládá se ze špičkové membrány z dutého vlákna, která obsahuje více než 520 miliard mikropórů a efektivně odstraňuje 99,99 % veškerých bakterií, a z granulovaného aktivního uhlíku, který odstraňuje chlór, nepříjemnou chuť a zápach. Filtr také v pitné vodě zachovává všechny zdraví prospěšné minerály, které jsou životně důležité pro lidské zdraví.

Upozornění Pure Protect ukazuje, kdy máte vyměnit filtr

Pokročilé upozornění Pure Protect s jednoduchým barevným kódováním navede uživatele maximálně jednoduše ke včasné výměně filtru: jakmile membrána ztmavne nebo zhnědne do rezava, je čas na výměnu filtru.

Funkce Hi-Flow s maximálním průtoku 2 litry za minutu

Maximální průtok vody u tohoto kompaktního čističe vody je 2 litry za minutu, což je jen malý rozdíl oproti průtoku normální, nefiltrované vody. Jednoduchým otočením páky též můžete zvolit, zda má z kohoutku vytékat nefiltrovaná voda jako proud nebo sprška, případně filtrovaná voda jako sprška.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

12/10/2017

Česká republika

Česká republika

Výborná účinnost filtrace

filtr skvěle filtroval všechny pachy a příchuti kohoutkové pitné vody, škoda jen, že ho přestali vyrábět.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WP3811 Čistička vody na kohoutek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WP3811 Čistička vody na kohoutek

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu