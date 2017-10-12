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Ukončeno
Micro Pure
Filtr Micro Pure je vícenásobný filtrační systém, který odstraňuje veškeré bakterie, nečistoty a zápach a vytváří čistou a chutnou pitnou vodu. Skládá se ze špičkové membrány z dutého vlákna, která obsahuje více než 520 miliard mikropórů a efektivně odstraňuje 99,99 % veškerých bakterií, a z granulovaného aktivního uhlíku, který odstraňuje chlór, nepříjemnou chuť a zápach. Filtr také v pitné vodě zachovává všechny zdraví prospěšné minerály, které jsou životně důležité pro lidské zdraví.
Pokročilé upozornění Pure Protect s jednoduchým barevným kódováním navede uživatele maximálně jednoduše ke včasné výměně filtru: jakmile membrána ztmavne nebo zhnědne do rezava, je čas na výměnu filtru.
Maximální průtok vody u tohoto kompaktního čističe vody je 2 litry za minutu, což je jen malý rozdíl oproti průtoku normální, nefiltrované vody. Jednoduchým otočením páky též můžete zvolit, zda má z kohoutku vytékat nefiltrovaná voda jako proud nebo sprška, případně filtrovaná voda jako sprška.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Geodator
12/10/2017
Česká republika
Výborná účinnost filtrace
filtr skvěle filtroval všechny pachy a příchuti kohoutkové pitné vody, škoda jen, že ho přestali vyrábět.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WP3811 Čistička vody na kohoutek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WP3811 Čistička vody na kohoutek