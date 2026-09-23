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Ukončeno
WAS7000/12
Vychutnejte si všechnu svou hudbu v každém pokoji
S modelem Philips WAS7000 můžete v jakémkoli pokoji okamžitě začít přehrávat veškerou svou hudbu, která je bezdrátově přenášena z hudební základny. Navíc můžete také přehrávat na přehrávači GoGear nebo zařízení iPod pomocí volitelného doku 2 v 1.
Super Sound Panel
Díky bezdrátovému přenosu není třeba stahovat a ukládat velké hudební soubory na tomto audio zařízení. Místo toho můžete poslouchat své oblíbené skladby, které jsou neustále přenášeny do všech hudebních stanic – současně. Nechte hudbu, aby vás pomocí funkce Music Follows me sledovala z místnosti do místnosti – nemusíte skladby opakovaně vyhledávat a přehrávat. Funkce Vysílání hudby vysílá současně požadovanou hudbu ze základny do jednotlivých stanic. S funkcí Můj pokoj, moje hudba si může kterýkoli člen rodiny užít vybranou hudbu z uložené sbírky v jakékoli místnosti vybavené bezdrátovou hudební základnou nebo stanicí.
Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.
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