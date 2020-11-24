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Ukončeno
TAW6205/10
Všechny zvuky. Libovolná místnost.
Tento bezdrátový reproduktor je skvělý sám o sobě a ještě lepší s dalšími přístroji. Propojte jej s televizorem nebo dalšími reproduktory a získáte skvělý zvuk ve více místnostech. Spárováním získáte stereo. Nebo můžete technologii Ambilight televizoru Philips prohloubit tak, že připojíte také reproduktor.
Wi-Fi. Zvuk do více místností
Kompatibilní s technologií DTS Play-Fi
Připojení k hlasovým asistentům
Zabudované světlo LED
Ať streamujete přímo ze služby Spotify nebo využíváte přístup k albům ve vysokém rozlišení na službě Tidal prostřednictvím aplikace Play-Fi, tento reproduktor streamuje vše. Vše, co máte rádi, od seznamů skladeb na soukromé večírky až po podcasty do kanceláře, bude zvukově bohatší, hlubší a čistší.
2.4
z 5
5
Recenze
24/11/2020
Polska
Głośnik
Dobrze grający głośnik posiadający wiele funkcji dodatkowych .polecam
Výhody
Funkcje
Nevýhody
Brak
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Datum použití 2019-10-24
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Datum použití 2019-10-24
zoltinho
16/05/2022
Česká republika
Doporučuji, ale jak pro koho, viz mínusy
Reprák lze koupit samostatně, ale doporučuji koupit rovnou 2. Lze je spojit do stereo sestavy přes aplikaci Philips. Zvuk včetně basů je dostačující v cenové hladině odpovídající. Fajnšmekři sáhnou po dražších produktech. Když je repro vypnutý, vydává teplo, dioda svítí - měřil jsem chytrou zásuvkou a bene zanedbatelné množství energie. Více viz výhody/nevýhody. 1* ubírám za první 3 zmiňované nevýhody.
Výhody
Design je perfektní, Ambilight v několika režimech, zvuk včetně basů, dá se připojit přes wifi i bluetooth, připojení k wifi je rychlé
Nevýhody
Když jsou vyplé tak v tichu při blíkém poslechu "šumí" a někomu může vadit. I k dnešku 05/2022 se stane, že ambilight začne jasně bíle svítit a nedá se vypnout jinak, než vypnutím/zapnutím přes zásuuvku (vše ostatní funguje, jak má). Poslední nevýhoda je, že bez koupi správného soundbaru si tyto repráky nedáte do kombinace vícekanálového zvuku (5.1), k tomu je potřeba ten soundbar, který to bude řídit. Nevýhoda bokem: pro někoho může být problém to doma na wifi rozchodit - není to nevýhoda produktu, ale vaše, nechte si poradit.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Datum použití 2022-01-16
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Datum použití 2022-01-16
Solve
31/12/2021
Česká republika
Slušný zvuk
Koupil jsem dva kusy pro připojení k TV PML9636/12 nastaveno jako surround reproduktory. Dokonala kombinace i pro hraní na PS5
Výhody
Kvalitní zvuk, silne basy propojeni s tv přes Play-fi
Nevýhody
pri nastavení surround nefungují ani po vypnutí TV jako samostatné reproduktory. Změna na obyc trvá dlouho. Než jsem nastavil musel jsem několikrát resetovat. Nelze vypnout
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Datum použití 2021-11-30
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Datum použití 2021-11-30