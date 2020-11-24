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Ukončeno

Bezdrátový domácí reproduktor

TAW6205/10

2.4

| (5) Recenze

Všechny zvuky. Libovolná místnost.

Tento bezdrátový reproduktor je skvělý sám o sobě a ještě lepší s dalšími přístroji. Propojte jej s televizorem nebo dalšími reproduktory a získáte skvělý zvuk ve více místnostech. Spárováním získáte stereo. Nebo můžete technologii Ambilight televizoru Philips prohloubit tak, že připojíte také reproduktor.

Zobrazit všechny výhody

Všechny zvuky. Libovolná místnost.

  • Wi-Fi. Zvuk do více místností

  • Kompatibilní s technologií DTS Play-Fi

  • Připojení k hlasovým asistentům

  • Zabudované světlo LED

Spotify Connect. Tidal. Deezer. Je tu všechno

Ať streamujete přímo ze služby Spotify nebo využíváte přístup k albům ve vysokém rozlišení na službě Tidal prostřednictvím aplikace Play-Fi, tento reproduktor streamuje vše. Vše, co máte rádi, od seznamů skladeb na soukromé večírky až po podcasty do kanceláře, bude zvukově bohatší, hlubší a čistší.

Nastavení pro více místností pomocí aplikace Philips Sound nebo Play-Fi

Napájení ze sítě. Rozměry: 115 x 212 x 116 mm

Technické specifikace

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Recenze

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2.4

z 5

5

Recenze

3
2

24/11/2020

Polska

Polska

Głośnik

Dobrze grający głośnik posiadający wiele funkcji dodatkowych .polecam

Výhody

Funkcje

Nevýhody

Brak

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Datum použití 2019-10-24

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Datum použití 2019-10-24

16/05/2022

Česká republika

Česká republika

Doporučuji, ale jak pro koho, viz mínusy

Reprák lze koupit samostatně, ale doporučuji koupit rovnou 2. Lze je spojit do stereo sestavy přes aplikaci Philips. Zvuk včetně basů je dostačující v cenové hladině odpovídající. Fajnšmekři sáhnou po dražších produktech. Když je repro vypnutý, vydává teplo, dioda svítí - měřil jsem chytrou zásuvkou a bene zanedbatelné množství energie. Více viz výhody/nevýhody. 1* ubírám za první 3 zmiňované nevýhody.

Výhody

Design je perfektní, Ambilight v několika režimech, zvuk včetně basů, dá se připojit přes wifi i bluetooth, připojení k wifi je rychlé

Nevýhody

Když jsou vyplé tak v tichu při blíkém poslechu "šumí" a někomu může vadit. I k dnešku 05/2022 se stane, že ambilight začne jasně bíle svítit a nedá se vypnout jinak, než vypnutím/zapnutím přes zásuuvku (vše ostatní funguje, jak má). Poslední nevýhoda je, že bez koupi správného soundbaru si tyto repráky nedáte do kombinace vícekanálového zvuku (5.1), k tomu je potřeba ten soundbar, který to bude řídit. Nevýhoda bokem: pro někoho může být problém to doma na wifi rozchodit - není to nevýhoda produktu, ale vaše, nechte si poradit.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Datum použití 2022-01-16

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Datum použití 2022-01-16

31/12/2021

Česká republika

Česká republika

Slušný zvuk

Koupil jsem dva kusy pro připojení k TV PML9636/12 nastaveno jako surround reproduktory. Dokonala kombinace i pro hraní na PS5

Výhody

Kvalitní zvuk, silne basy propojeni s tv přes Play-fi

Nevýhody

pri nastavení surround nefungují ani po vypnutí TV jako samostatné reproduktory. Změna na obyc trvá dlouho. Než jsem nastavil musel jsem několikrát resetovat. Nelze vypnout

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Datum použití 2021-11-30

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Datum použití 2021-11-30

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