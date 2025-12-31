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TAV2000FB/00
Klasický design, moderní zvuk
Digitální ladění, FM
Bluetooth® 5.4
Baterie vyměnitelná uživatelem
Užijte si klasický design, který vás překvapí kvalitním zvukem. Toto přenosné rádio oživuje zaoblený design a knoflík hlasitosti známý z rádií z 50. let a navíc přidává hřejivý a překvapivě silný zvuk z 2,5" širokopásmového reproduktoru. Dokonalá kombinace dědictví a inovace.
Hudba, zprávy, rozhlasová hra nebo sport? Ať už posloucháte cokoli, toto FM rádio vám díky teleskopické anténě zajistí křišťálově čistý příjem. Díky digitálnímu ladění snadno najdete stanice, a navíc si můžete uložit 20 předvoleb a přiřadit dvě oblíbené k tlačítkům rychlého přístupu označeným 1 a 2 na přední straně rádia.
Toto rádio s klasickým designem umí víc než jen přehrávat rozhlasové stanice. Díky připojení Bluetooth® 5.4 můžete do rádia streamovat podcasty, seznamy skladeb a další obsah z chytrého zařízení. Užijete si stabilní připojení s vysoce kvalitním zvukem, i když se váš seznam skladeb streamuje z telefonu, který jste nechali ve vedlejší místnosti.
Recenze
Slovní známka a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými značkami společnosti Bluetooth SIG, Inc.