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Ukončeno
TAUT102BK/00
6mm reproduktory / uzavřené
Bluetooth®
Černá
Na jedno nabití získáte až tři hodiny přehrávání. Pokud se vydáte na cesty s plně nabitým pouzdrem, získáte dalších 9 hodin provozu v rámci několika nabití. Stačí sluchátka uložit do pouzdra pokaždé, když je potřeba je dobít. Nabití do plné kapacity trvá 2 hodiny.
Díky dobře padnoucímu a lehkému provedení si zvuky vychutnáte v dokonalém pohodlí.
6mm neodymové reproduktory poskytují skvělý zvuk a důrazné basy. Oválný zvukovod maximalizuje pasivní izolaci hluku. Režim Mono umožňuje ponechat jedno ucho volné, když chcete věnovat pozornost světu kolem vás.
4.6
z 5
28
Recenze
87%
Doporučuje tento produkt
Jozefin
22/04/2020
Slovensko
Skvelý produkt
Po kúpe slúchadiel som sa rozhodol napísať recenziu keďže som veľmi spokojný. Super držia na ušiach pripojitelnost je bezproblemova a zvuk ma super. Co je naj rýchle nabíjanie.
Výhody
Super zvuk, nepadaju sú pohodlné, pripojitelnost bez problemov
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUT102BK Bezdrôtové slúchadlá
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUT102BK Bezdrôtové slúchadlá
Zakor
30/06/2021
Polska
10/10
Słuchawki spodobały mi się od samego początku, oczywiście nie wiedziałem jak grają, ale i jakością dźwięku spokojnie się obroniły. Zgrabne jak ktoś już napisał. Nadają się do muzyki oraz do filmow czy gry na konsoli. No ja jestem zadowolony.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
frog336
24/11/2020
Polska
super jakość
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Výhody
jakość dźwieku, cena
Nevýhody
brak
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe