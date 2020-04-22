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Ukončeno

Bezdrátová sluchátka

TAUT102BK/00

4.6
| (28) Recenze | 87% Doporučuje tento produkt
Vyrobeno pro vás
Užívejte si zvuk pohodlně. Tato sluchátka do uší nabízejí skutečnou svobodu bezdrátového připojení a provedení malých sluchátek, která bezpečně padnou. Získáte až 12 hodin přehrávání a malé nabíjecí pouzdro, které snadno vklouzne do kapes a tašek.
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Vyrobeno pro vás

  • 6mm reproduktory / uzavřené

  • Bluetooth®

  • Černá

Získejte až 12 hodin přehrávání díky nabíjecímu pouzdru

Na jedno nabití získáte až tři hodiny přehrávání. Pokud se vydáte na cesty s plně nabitým pouzdrem, získáte dalších 9 hodin provozu v rámci několika nabití. Stačí sluchátka uložit do pouzdra pokaždé, když je potřeba je dobít. Nabití do plné kapacity trvá 2 hodiny.

Provedení s malými sluchátky.

Díky dobře padnoucímu a lehkému provedení si zvuky vychutnáte v dokonalém pohodlí.

6mm neodymové reproduktory. Skvělý zvuk, důrazné basy

6mm neodymové reproduktory poskytují skvělý zvuk a důrazné basy. Oválný zvukovod maximalizuje pasivní izolaci hluku. Režim Mono umožňuje ponechat jedno ucho volné, když chcete věnovat pozornost světu kolem vás.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

28

Recenze

87%

Doporučuje tento produkt

3

22/04/2020

Slovensko

Slovensko

Skvelý produkt

Po kúpe slúchadiel som sa rozhodol napísať recenziu keďže som veľmi spokojný. Super držia na ušiach pripojitelnost je bezproblemova a zvuk ma super. Co je naj rýchle nabíjanie.

Výhody

Super zvuk, nepadaju sú pohodlné, pripojitelnost bez problemov

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUT102BK Bezdrôtové slúchadlá

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUT102BK Bezdrôtové slúchadlá

30/06/2021

Polska

Polska

10/10

Słuchawki spodobały mi się od samego początku, oczywiście nie wiedziałem jak grają, ale i jakością dźwięku spokojnie się obroniły. Zgrabne jak ktoś już napisał. Nadają się do muzyki oraz do filmow czy gry na konsoli. No ja jestem zadowolony.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

super jakość

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Výhody

jakość dźwieku, cena

Nevýhody

brak

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu