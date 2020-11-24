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Ukončeno

3000 seriesBezdrátová sluchátka s mikrofonem

TAUN102BK/00

4.7
| (18) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Svoboda bezdrátového připojení
Kompaktní sluchátka Upbeat Bluetooth do uší poskytují silný zvuk a až 7 hodin bezdrátového poslechu hudby. Přenosné řešení pro pohodlné používání.
Zobrazit všechny výhody

Silný zvuk.

Svoboda bezdrátového připojení

  • 6mm reproduktory / uzavřené

  • Do uší

  • 7 hodin přehrávání

Komfort a pasivní izolace hluku

Technologie rychlého nabíjení

Technologie rychlého nabíjení během pěti minut zajistí rychlý příkon energie, když se baterie vybíjí. Stačí 15 minut nabíjení a můžete 90 minut přehrávat.

Magnetické vroubkované špunty zaručují úhledné a snadné uskladnění

Sluchátka do uší jsou vybavená magnetickými vroubkovanými špunty, které chytře zaručí úhledné a snadné uskladnění. Na zadní straně obou špuntů jsou magnety, takže k sobě přilnou – bez šmodrchání a muchlání. Stačí je spojit zadní částí k sobě, smotat spolu s plochým kabelem proti zamotání a uložit do pouzdra s vědomím, že je můžete kdykoli snadno vytáhnout.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

18

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Výhody

jakość, cena

Nevýhody

brak

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Zaměstnanec společnosti Philips

Dobry zakup

[Employee of philipsglobal] Poprzednie słuchawki miałem na kablu i co chwila wypadały mi z uszu. Te trzymają się bardzo dobrze i długo wytrzymują na baterii. Cena adekwatna do jakości.

Výhody

brze się je nosi

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki

Jestem zadowolona, dobre słuchawki w rozsądnej cenie. Fajna opcja z magnesami, nie plączą się nawet wrzucone na szybko do torebki. Polecam!

Výhody

wygodne

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

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