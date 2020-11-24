3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
6mm reproduktory / uzavřené
Do uší
7 hodin přehrávání
Technologie rychlého nabíjení během pěti minut zajistí rychlý příkon energie, když se baterie vybíjí. Stačí 15 minut nabíjení a můžete 90 minut přehrávat.
Sluchátka do uší jsou vybavená magnetickými vroubkovanými špunty, které chytře zaručí úhledné a snadné uskladnění. Na zadní straně obou špuntů jsou magnety, takže k sobě přilnou – bez šmodrchání a muchlání. Stačí je spojit zadní částí k sobě, smotat spolu s plochým kabelem proti zamotání a uložit do pouzdra s vědomím, že je můžete kdykoli snadno vytáhnout.
4.7
z 5
18
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Výhody
jakość, cena
Nevýhody
brak
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
hubud92
24/04/2020
Polska
Zaměstnanec společnosti Philips
Dobry zakup
[Employee of philipsglobal] Poprzednie słuchawki miałem na kablu i co chwila wypadały mi z uszu. Te trzymają się bardzo dobrze i długo wytrzymują na baterii. Cena adekwatna do jakości.
Výhody
brze się je nosi
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Nomili
24/04/2020
Polska
Bardzo dobre słuchawki
Jestem zadowolona, dobre słuchawki w rozsądnej cenie. Fajna opcja z magnesami, nie plączą się nawet wrzucone na szybko do torebki. Polecam!
Výhody
wygodne
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem