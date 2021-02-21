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Ukončeno
13mm reproduktory / uzavřená
Bluetooth®
Černá
Když si skladba zaslouží vaši plnou pozornost, tato skutečně bezdrátová sluchátka vám umožní ponořit se do hudby bez rušivých vjemů. Jeden externí a jeden interní mikrofon společně odfiltrují okolní hluk. Režim Awareness vám umožní začít znovu vnímat okolní svět, když je třeba.
Dokonale vyladěné 13mm reproduktory poskytují silné basy a úžasnou čistotu pro každou skladbu. Pokud sluchátko z ucha vyjmete, přehrávání hudby se pozastaví. Když sluchátko do ucha vrátíte, hudba se znovu spustí.
Nabíjecí pouzdro lze nabíjet bezdrátově nebo přes kabel USB-C. Plně nabité pouzdro vám poskytne 18 hodin přehrávání navíc. Sluchátka budou přehrávat 6 hodin na jedno nabití (5 hodin s funkcí ANC). Nabíjením po dobu 15 minut získáte 1 hodinu navíc.
Ocenění
4.3
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Davorin
21/02/2021
Slovenija
Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti
Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Rebeka33
29/01/2021
Slovenija
Odlična redukcija šumov, super zvok
Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.
Výhody
Vse
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
FranceP
26/01/2021
Slovenija
Super zadeva.
Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke