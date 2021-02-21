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  • Oblíbíte si zvuk i vzhled.
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  • Oblíbíte si zvuk i vzhled.
  • Oblíbíte si zvuk i vzhled.
  • Oblíbíte si zvuk i vzhled.
  • Oblíbíte si zvuk i vzhled.
  • Oblíbíte si zvuk i vzhled.
  • Oblíbíte si zvuk i vzhled.
  • Oblíbíte si zvuk i vzhled.
  • Oblíbíte si zvuk i vzhled.
  • Oblíbíte si zvuk i vzhled.
  • Oblíbíte si zvuk i vzhled.
  • Oblíbíte si zvuk i vzhled.
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  • Oblíbíte si zvuk i vzhled.
  • Oblíbíte si zvuk i vzhled.
  • Oblíbíte si zvuk i vzhled.
  • Oblíbíte si zvuk i vzhled.
  • Oblíbíte si zvuk i vzhled.
  • Oblíbíte si zvuk i vzhled.
  • Oblíbíte si zvuk i vzhled.
  • Oblíbíte si zvuk i vzhled.
  • Oblíbíte si zvuk i vzhled.
  • Oblíbíte si zvuk i vzhled.

Ukončeno

8000 seriesSkutečně bezdrátová sluchátka do uší

TAT8505BK/00

4.3
| (6) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Oblíbíte si zvuk i vzhled.
Ponořte se do bohatého a detailního zvuku nebo nalaďte svět kolem sebe. Tato propracovaná bezdrátová sluchátka se mohou pochlubit funkcí aktivního potlačení hluku a režimem Awareness, které vám umožní ovládat, co slyšíte. Sofistikovaný kruhový design je vyjádřením stylu.
Zobrazit všechny výhody

Oblíbíte si zvuk i vzhled.

  • 13mm reproduktory / uzavřená

  • Bluetooth®

  • Černá

Hybridní technologie aktivního potlačení hluku. Zaměřte se, na co chcete

Hybridní technologie aktivního potlačení hluku. Zaměřte se, na co chcete

Když si skladba zaslouží vaši plnou pozornost, tato skutečně bezdrátová sluchátka vám umožní ponořit se do hudby bez rušivých vjemů. Jeden externí a jeden interní mikrofon společně odfiltrují okolní hluk. Režim Awareness vám umožní začít znovu vnímat okolní svět, když je třeba.

Zvuk s detaily, širokým rozsahem a bohatými, silnými basy

Zvuk s detaily, širokým rozsahem a bohatými, silnými basy

Dokonale vyladěné 13mm reproduktory poskytují silné basy a úžasnou čistotu pro každou skladbu. Pokud sluchátko z ucha vyjmete, přehrávání hudby se pozastaví. Když sluchátko do ucha vrátíte, hudba se znovu spustí.

Nabíjecí pouzdro, Získejte až 24 hodin přehrávání

Nabíjecí pouzdro, Získejte až 24 hodin přehrávání

Nabíjecí pouzdro lze nabíjet bezdrátově nebo přes kabel USB-C. Plně nabité pouzdro vám poskytne 18 hodin přehrávání navíc. Sluchátka budou přehrávat 6 hodin na jedno nabití (5 hodin s funkcí ANC). Nabíjením po dobu 15 minut získáte 1 hodinu navíc.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image AWARD-1679621

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

6

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

21/02/2021

Slovenija

Slovenija

Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti

Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

29/01/2021

Slovenija

Slovenija

Odlična redukcija šumov, super zvok

Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.

Výhody

Vse

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

26/01/2021

Slovenija

Slovenija

Super zadeva.

Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu