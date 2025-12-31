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TAT6908BK/00
Detailní, přirozený zvuk
Potlačení hluku Pro
Režim poslechu konverzace
Čistější hovory kdekoli na cestách
Vychutnejte si pohlcující zážitek díky potlačení hluku, které blokuje okolní hluk, a zažijte nerušený poslech. Abyste slyšeli, co se děje kolem vás, stačí poklepat na sluchátko a aktivovat režim Awareness. Míru potlačení hluku můžete upravovat. Dále lze také prostřednictvím aplikace Philips Headphones zapnout potlačení šumu větru.
Osobní rozhovory díky těmto sluchátkům uslyšíte lépe! Jednoduše stiskněte levé sluchátko a aktivujte režim poslechu konverzace, nebo využijte aplikaci Philips Headphones. Mikrofony s formováním paprsku zachytí hlas osoby před vámi a potlačení hluku vyfiltruje okolní zvuky.
Jednoduchý test sluchu v aplikaci Philips Headphones vám umožní vytvořit váš osobní režim poslechu, který je vyladěný přesně podle toho, jak jednotlivé uši slyší určité frekvence. Poté můžete kdykoli pomocí aplikace upravovat osobní profil nebo nastavení individuálního levého či pravého sluchátka.
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