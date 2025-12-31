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  • Sluchátka, která se ráda druží
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  • Sluchátka, která se ráda druží
  • Sluchátka, která se ráda druží
  • Sluchátka, která se ráda druží
  • Sluchátka, která se ráda druží
  • Sluchátka, která se ráda druží
  • Sluchátka, která se ráda druží
  • Sluchátka, která se ráda druží
  • Sluchátka, která se ráda druží
  • Sluchátka, která se ráda druží
  • Sluchátka, která se ráda druží
  • Sluchátka, která se ráda druží
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sluchátka, která se ráda druží
  • Sluchátka, která se ráda druží
  • Sluchátka, která se ráda druží
  • Sluchátka, která se ráda druží
  • Sluchátka, která se ráda druží
  • Sluchátka, která se ráda druží
  • Sluchátka, která se ráda druží
  • Sluchátka, která se ráda druží
  • Sluchátka, která se ráda druží
  • Sluchátka, která se ráda druží

Pravá bezdrátová sluchátka

TAT6908BK/00

Sluchátka, která se ráda druží
Vychutnejte si hudbu. Užívejte si podcasty. Dejte si oběd. Tato skutečně bezdrátová sluchátka s potlačením okolního hluku zajistí skvělý zvuk a upravitelné režimy poslechu, které vám pomohou lépe slyšet konverzace. Navíc jsou opravdu pohodlná.
Zobrazit všechny výhody

Sluchátka, která se ráda druží

  • Detailní, přirozený zvuk

  • Potlačení hluku Pro

  • Režim poslechu konverzace

  • Čistější hovory kdekoli na cestách

Nechte se pohltit díky potlačení hluku Pro

Nechte se pohltit díky potlačení hluku Pro

Vychutnejte si pohlcující zážitek díky potlačení hluku, které blokuje okolní hluk, a zažijte nerušený poslech. Abyste slyšeli, co se děje kolem vás, stačí poklepat na sluchátko a aktivovat režim Awareness. Míru potlačení hluku můžete upravovat. Dále lze také prostřednictvím aplikace Philips Headphones zapnout potlačení šumu větru.

Režim poslechu konverzace pro osobní rozhovory

Režim poslechu konverzace pro osobní rozhovory

Osobní rozhovory díky těmto sluchátkům uslyšíte lépe! Jednoduše stiskněte levé sluchátko a aktivujte režim poslechu konverzace, nebo využijte aplikaci Philips Headphones. Mikrofony s formováním paprsku zachytí hlas osoby před vámi a potlačení hluku vyfiltruje okolní zvuky.

Osobní režim My Hearing. Vyzkoušejte v aplikaci test sluchu!

Osobní režim My Hearing. Vyzkoušejte v aplikaci test sluchu!

Jednoduchý test sluchu v aplikaci Philips Headphones vám umožní vytvořit váš osobní režim poslechu, který je vyladěný přesně podle toho, jak jednotlivé uši slyší určité frekvence. Poté můžete kdykoli pomocí aplikace upravovat osobní profil nebo nastavení individuálního levého či pravého sluchátka.

Technické specifikace

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Recenze

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu