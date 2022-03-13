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  • Váš život, váš pohyb, vaše hudba
  • Váš život, váš pohyb, vaše hudba
  • Váš život, váš pohyb, vaše hudba
  • Váš život, váš pohyb, vaše hudba
  • Váš život, váš pohyb, vaše hudba
  • Váš život, váš pohyb, vaše hudba
  • Váš život, váš pohyb, vaše hudba
  • Váš život, váš pohyb, vaše hudba
  • Váš život, váš pohyb, vaše hudba
  • Váš život, váš pohyb, vaše hudba
  • Váš život, váš pohyb, vaše hudba
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  • Váš život, váš pohyb, vaše hudba
  • Váš život, váš pohyb, vaše hudba
  • Váš život, váš pohyb, vaše hudba
  • Váš život, váš pohyb, vaše hudba
  • Váš život, váš pohyb, vaše hudba
  • Váš život, váš pohyb, vaše hudba
  • Váš život, váš pohyb, vaše hudba
  • Váš život, váš pohyb, vaše hudba
  • Váš život, váš pohyb, vaše hudba
  • Váš život, váš pohyb, vaše hudba

Ukončeno

Pravá bezdrátová sluchátka

TAT5506BK/00

5
| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Váš život, váš pohyb, vaše hudba
Tato skutečně bezdrátová sluchátka jsou připravena na vše, od hudby po hovory. Funkce potlačení hluku Noise Canceling Pro potlačí hluk na pozadí – perfektní pro poslech venku nebo během dojíždění. Sluchátka pohodlně a pevně drží v uchu a kovový vzhled jim dodává styl.
Zobrazit všechny výhody

Váš život, váš pohyb, vaše hudba

  • Potlačení hluku Pro

  • Dva mikrofony pro jasný zvuk hovorů

  • Pouzdro pro bezdrátové dobíjení

  • Ochrana IPX5 proti vodě

Elegantní provedení s funkcí potlačení hluku Pro

Elegantní provedení s funkcí potlačení hluku Pro

Tato skutečně bezdrátová sluchátka nejen skvěle vypadají – také vám umožní se soustředit. Pokročilé potlačení šumu filtruje nežádoucí zvuky a režim Awareness vám umožní slyšet dění kolem vás. Po aktivaci režimu Voice Enhanced v aplikaci Philips Headphones si můžete povídat s lidmi v okolí, aniž byste si sluchátka vyndávali z uší.

Skvělý zvuk díky 10mm neodymovým reproduktorům

Skvělý zvuk díky 10mm neodymovým reproduktorům

Na cestách. Ve vlaku. V parku nebo v posilovně. Ať posloucháte kdekoli, dokonale vyladěné 10mm reproduktory zajistí skvělý zvuk každé skladby a každého seznamu skladeb i dalších médií. Pokud si sluchátka vyndáte z uší, přehrávání hudby se pozastaví. Když si je nasadíte, hudba se znovu spustí.

Jasný zvuk hovorů s jedním i oběma sluchátky

Jasný zvuk hovorů s jedním i oběma sluchátky

Díky dvěma mikrofonům zaměřeným na zvuk vašeho hlasu budete vždy jasně slyšet a dobu hovoru můžete navíc zdvojnásobit, pokud použijete jedno sluchátko, zatímco druhé se nabíjí. Mikrofony jsou automaticky přiřazeny k aktuálně používanému sluchátku a pokud má toto sluchátko téměř vybitou baterii, jednoduše jej vyměníte za druhé.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

13/03/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá sluchátka

Chtěl jsem si pořídit sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC) a vybral jsem tato a myslím, že jsem neprohloupil. Hluk opravdu potlačí výborně. Při chůzi kolem frekventované silnice funguji skvěle, hudbu nic neruší. A naopak, když člověk chce slyšet okolí a nechce vyndavat sluchátka z uší, stačí aktivovat propustnost. Super věc. Zvuk mají parádní. Čistý a výrazné basy. A v uších se ani nehnou. Výdrž baterie je dostačující. I se zapnutým ANC vydrží přehrávat hudbu hodně dlouho. Jediné čemu musím dát minus je kvalita provedení nabíjecího pouzdra. Ta by mohla být lepší. Ale aspoň se dá bezdrátově nabíjet. Za mě tyto sluchátka doporučuji každému kdo chce kvalitní zvuk a dobře fungující ANC.

Výhody

Kvalitní zvuk, ANC, bezdrátové nabíjení pouzdra, dobrá výdrž baterie, odolnost proti potu a postříkání vodou

Nevýhody

Kvalita provedení nabíjecího pouzdra

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka

20/11/2024

Polska

Polska

Ověřený kupující

Dobra jakość dźwięku w niewygórowanej cenie

Słuchawki oferują bardzo dobrą jakość dźwięku w swoim przedziale cenowym. Są kompaktowe, a czas użytkowania na jednym ładowaniu jest dosyć długi. Sterowanie jest nieco utrudnione, ale do wypraktykowania.

Výhody

Dobra jakość dźwięku, mocne basy, długi czas działania na jednym ładowaniu

Nevýhody

Dosyć utrudnione sterowanie funkcjonalnościami - trzeba się do tego przyzwyczaić

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

08/06/2023

Україна

Україна

Ověřený kupující

Philips TAT5506BK класний саунд

В цілому дуже якісна гарнітура. Молодці Philips, постаралися, і все вийшло! Звук з приємними низькими частотами, досить подробний, чистий. Еквалайзером пристрою джерела звуку можна дотягнути на свій смак, навушники відгукуються на такі маніпуляції добре. Працюють швидко, починають давити шуми майже миттєво, шумодав (ANC) класний (тому дорогу з ним не переходьте - це небезпечно). Дуже висока універсальність: і музику приємно послухати (на найвищий гучності майже не падає якість, нічого не рипить), добре відтворює голосовий контент (це доречі важливо - затримка майже не помітна при перегляді відео і голос звучить добре одразу), добре працює як гарнітура. Майже нема, або дуже незначний фоновий шум. А от режим прозорості мені не дуже сподобався, він накидує у вуха всяке сміття, а те що треба чути - чути посередньо. Якість матеріалів відмінна, форма класна, але стокові амбюшури трохи тверді (їх думаю поміняти). З точки зору відкривання-витяганяя-складання користуватись пристроєм приємно, але якщо чесно, мені більше подобаються в цьому відношенні білі навушнички однієї фірми із міста Купертіно, КА. Візуально все дуже красиво, подряпини зі швидкістю світла не збирає. Драйвер великий, відповідно вони великуваті, але не критично, бо конструкція гарно пропрацьована - ергономіка і вигляд їх у вухах досить непоганий. На дотик дуже приємні матеріали, збірка відмінної якості. Гучність не захмарна, але як на мене, запас є, принаймні зі звуком потягу справляється легко. Не бояться вологи. Сіточки на амбюшурах нема, але бажано би їй там бути. Тепер по кодекам. Сюди чомусь за таку ціну не завезли анітрохи atpX, тобто формально вони не hi-res, це як-би мінус, але наприклад у порівнянні з Buds2 pro від AKG я суттєвої різниці в чистоті звуку не помітив (слухав Flac). Використовується кодек AAC. Застосунок. Нажаль він майже бескорисний, щоб ти там не налаштовував, коли він іде у фоновий режим, то всі налаштування злітають. Та і налаштуваннь майже нема. Хотілося би декілька видів режиму шумодаву і прозорості, хотілося би налаштуваннь тачпаду, хотілося би еквалайзер (а не чотири незмінюваних режими), коротше кажучи багато чого хотілося би - але цього нема. І віджету для швидких налаштуваннь на робочий стіл операційної системи - теж нема (хтоб сумнівався). Режим адаптивного шумодаву через затосунк включається повільно. Пристрій у мене новенький, тому по автономності взагалі нема проблем - так, ніби це провідна гарнітура. Трохи про покупку... Знижку 10%, яку дає philips.ua нема де застосувати, офіційні перепродавці про неї не в курсі, через це брав у неофіційного, бо не люблю коли дурять. Ще дуже бісить, що ну от не знайшов я оглядів на youtube, як так можна хлопці)) Якщо зареєструвати пристрій на сайті думаєте подовшать гарантію? - звичайно Ні, ви про що...? А ще є "вишенька на торті" - це назва моделі TAT5506, ні це звичайно краще ніж airpods...але. За-га-лом - штука класна, заслуговує на увагу (і повагу виробнику), виготовлено в Гонконгу, інструкція українькою мовою. На смартіку від samsung прцює добре. Продукцію китайських всім відомих брендів к придбанню не розглядав, але в магазині порівнював з флагманами китайців даний девайс, і по критерію якості звуку більше сподобались Philips. Дуже гарний баланс ціни та якості.

Výhody

Якісний звук, драйвери 10 мм, ANC, мікрофони добре працюють, 16 Ом, матеріали виготовлення, дизайн, не випадають з вух, захист від вологи, Гонконг, AAC

Nevýhody

Нема atpX кодеку, застосунок для Android дуже слабкий, нема віджету керування, гучність придушена трохи, твердуваті амбюшури, механізм кришки не фіксуєттся у відкритому положенні, режим прозорості простенький, дурять зі знижками

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT5506BK Справжні бездротові навушники

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT5506BK Справжні бездротові навушники

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