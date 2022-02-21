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Ukončeno
TAT5505BK/00
8mm reproduktory / uzavřená
Aktivní potlačení šumu
Černá
Bluetooth®
Tato skutečně bezdrátová sluchátka nejen skvěle vypadají – také vám umožní lépe slyšet své melodie, když jste na cestách. Hybridní technologie aktivního potlačení hluku snižuje externí šum, takže jste své hudbě blíže. Režim Awareness vám umožní vrátit svět zpátky do reality.
Zvýrazněte basy. Stáhněte výšky. Aplikace Philips Headphones umožňuje ovládat hudbu, kterou posloucháte. Upravujte si úrovně sami nebo si vyberte z přednastavených stylů zvuku. Mezi přednastavenými režimy ANC můžete také přepínat jedním klepnutím.
Dva mikrofony v každém sluchátku se zaměřují na zvuk vašeho hlasu a tlumí hluk z okolního světa. Pokud jste na tišším místě a nemusíte při mluvení blokovat hluk, můžete v režimu mono použít pouze jedno sluchátko do ucha.
3.0
z 5
3
Recenze
Понка1
21/02/2022
Україна
Очень классные
Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится
Výhody
Все
Nevýhody
-
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Мшлещк
17/04/2021
Україна
Без приьерки не брать
Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Nowak slavko
31/01/2024
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Błąd softu
Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.
Výhody
Etui
Nevýhody
Problem z softem
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless