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  • Váš zvuk. Váš styl.
  • Váš zvuk. Váš styl.
  • Váš zvuk. Váš styl.
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  • Váš zvuk. Váš styl.
  • Váš zvuk. Váš styl.
  • Váš zvuk. Váš styl.
  • Váš zvuk. Váš styl.

Ukončeno

5000 seriesSkutečně bezdrátová sluchátka do uší

TAT5505BK/00

3
| (3) Recenze
Váš zvuk. Váš styl.
Tato elegantní a skutečně bezdrátová sluchátka nabízejí skvělý výkon pro přehrávání hudby i pro hovory. Funkce aktivního potlačení hluku potlačí šum na pozadí a pomocí aplikace Philips Headphones si můžete zvuk přizpůsobit. Vyjmutím sluchátka přehrávání hudby pozastavíte.
Zobrazit všechny výhody

Váš zvuk. Váš styl.

  • 8mm reproduktory / uzavřená

  • Aktivní potlačení šumu

  • Černá

  • Bluetooth®

Elegantní provedení a hybridní funkce aktivního potlačení hluku

Elegantní provedení a hybridní funkce aktivního potlačení hluku

Tato skutečně bezdrátová sluchátka nejen skvěle vypadají – také vám umožní lépe slyšet své melodie, když jste na cestách. Hybridní technologie aktivního potlačení hluku snižuje externí šum, takže jste své hudbě blíže. Režim Awareness vám umožní vrátit svět zpátky do reality.

Aplikace Philips Headphones. Vlastní ovládání zvuku

Aplikace Philips Headphones. Vlastní ovládání zvuku

Zvýrazněte basy. Stáhněte výšky. Aplikace Philips Headphones umožňuje ovládat hudbu, kterou posloucháte. Upravujte si úrovně sami nebo si vyberte z přednastavených stylů zvuku. Mezi přednastavenými režimy ANC můžete také přepínat jedním klepnutím.

Duální mikrofony pro jasný zvuk hovorů. Režim Mono

Dva mikrofony v každém sluchátku se zaměřují na zvuk vašeho hlasu a tlumí hluk z okolního světa. Pokud jste na tišším místě a nemusíte při mluvení blokovat hluk, můžete v režimu mono použít pouze jedno sluchátko do ucha.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.0

z 5

3

Recenze

4
2

21/02/2022

Україна

Україна

Очень классные

Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится

Výhody

Все

Nevýhody

-

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

17/04/2021

Україна

Україна

Без приьерки не брать

Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

31/01/2024

Polska

Polska

Ověřený kupující

Błąd softu

Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.

Výhody

Etui

Nevýhody

Problem z softem

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu