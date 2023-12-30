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  • Bohatý zvuk kdekoli
  • Bohatý zvuk kdekoli
  • Bohatý zvuk kdekoli
  • Bohatý zvuk kdekoli
  • Bohatý zvuk kdekoli
  • Bohatý zvuk kdekoli
  • Bohatý zvuk kdekoli
  • Bohatý zvuk kdekoli
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  • Bohatý zvuk kdekoli
  • Bohatý zvuk kdekoli
  • Bohatý zvuk kdekoli
  • Bohatý zvuk kdekoli
  • Bohatý zvuk kdekoli
  • Bohatý zvuk kdekoli
  • Bohatý zvuk kdekoli

Ukončeno

Pravá bezdrátová sluchátka

TAT3217WT/00

3
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Bohatý zvuk kdekoli
Užijte si bohatý zvuk při poslechu hudby a křišťálově čistý zvuk telefonních hovorů díky skutečně bezdrátovým sluchátkům. Pohodlná, spolehlivá a s nabíjecím pouzdrem, které se vám krásně vejde do kapsy! Sluchátka s certifikací IPX5 jsou odolná prosti stříkající vodě a potu a jejich výdrž přehrávání je až 26 hodin.
Zobrazit všechny výhody

Bohatý zvuk kdekoli

  • Bohatý zvuk

  • Čistý zvuk hovorů

  • voděodolné, IPX5

  • Až 26 hodin přehrávání

Bezpečné a pohodlné do uší

Bezpečné a pohodlné do uší

Sluchátka ve tvaru hokejové hole přesně padnou do ušních kanálků a vytvářejí utěsnění, které tlumí vnější zvuky. Výkonné 10mm reproduktory vám umožní vychutnat si barvitý zvuk. Jsou dodávána s měkkými výměnnými silikonovými kryty konců sluchátek ve třech velikostech.

2 vestavěné ENC mikrofony pro jasný zvuk hovorů

2 vestavěné ENC mikrofony pro jasný zvuk hovorů

Technologie ENC používá algoritmus duálních mikrofonů pro odstranění ruchů, který vám zajistí velmi jasný zvuk hovorů. Dva mikrofony efektivně snižují okolní ruch, takže se navzájem zřetelně slyšíte. S těmito skutečně bezdrátovými sluchátky budete pokaždé komunikovat zcela jasně!

Nabíjecí pouzdro USB-C kapesních rozměrů

Nabíjecí pouzdro USB-C kapesních rozměrů

Užívejte si hudbu na každém kroku díky nabíjecímu pouzdru kapesních rozměrů. Při plném nabití sluchátek máte k dispozici 6 hodin přehrávání a plně nabité pouzdro vám dodá dalších 20 hodin navíc. Chcete-li sluchátka rychle dobít, vložte je do pouzdra na 15 minut a získáte další hodinu!

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

30/12/2023

Polska

Polska

TAT3217WT

Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.

Výhody

Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria

Nevýhody

BRAK

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

05/09/2025

Hrvatska

Hrvatska

Just buy JBL instead

I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu