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Ukončeno
TAT3217WT/00
Bohatý zvuk
Čistý zvuk hovorů
voděodolné, IPX5
Až 26 hodin přehrávání
Sluchátka ve tvaru hokejové hole přesně padnou do ušních kanálků a vytvářejí utěsnění, které tlumí vnější zvuky. Výkonné 10mm reproduktory vám umožní vychutnat si barvitý zvuk. Jsou dodávána s měkkými výměnnými silikonovými kryty konců sluchátek ve třech velikostech.
Technologie ENC používá algoritmus duálních mikrofonů pro odstranění ruchů, který vám zajistí velmi jasný zvuk hovorů. Dva mikrofony efektivně snižují okolní ruch, takže se navzájem zřetelně slyšíte. S těmito skutečně bezdrátovými sluchátky budete pokaždé komunikovat zcela jasně!
Užívejte si hudbu na každém kroku díky nabíjecímu pouzdru kapesních rozměrů. Při plném nabití sluchátek máte k dispozici 6 hodin přehrávání a plně nabité pouzdro vám dodá dalších 20 hodin navíc. Chcete-li sluchátka rychle dobít, vložte je do pouzdra na 15 minut a získáte další hodinu!
3.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
FFX1
30/12/2023
Polska
TAT3217WT
Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.
Výhody
Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria
Nevýhody
BRAK
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Dexter822
05/09/2025
Hrvatska
Just buy JBL instead
I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT3217BK Potpuno bežične slušalice
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT3217BK Potpuno bežične slušalice