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2000 seriesSkutečně bezdrátová sluchátka

TAT2149WT/00

1.5

| (2) Recenze

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá

Malý, ale silný

Díky své úžasně pohodlné konstrukci budou tato drobná skutečně bezdrátová sluchátka po celý den příjemně usazená ve vašich uších a vy s nimi budete vypadat skvěle! Na svou velikost mají výborný zvuk s basy i při nízké hlasitosti. A pokud se chystáte ven, pouzdro se vám vejde i na kroužek od klíčů.

Zobrazit všechny výhody

Malý, ale silný

  • Malá skutečně bezdrátová sluchátka

  • Nabíjecí pouzdro na klíče

  • Přirozený zvuk. Dynamické basy

  • Jasný zvuk hovorů

Mimořádně malá sluchátka. Pohodlné nošení.

Mimořádně malá sluchátka. Pohodlné nošení.

Naše nejmenší skutečně bezdrátová sluchátka se pyšní nenápadným designem, který skvěle padne do ucha a je pohodlný i při celodenním nošení. Pecky sedí ve vnějším uchu, takže vás nebudou tlačit v ušním kanálu žádné koncovky sluchátek. Pokud potřebujete lepší úchyt, jsou v balení tři velikosti silikonových návleků, ze kterých si můžete vybrat.

Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech

Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech

Tato skutečně bezdrátová sluchátka jsou opravdu malá, ale díky jejich 10mm reproduktorům si můžete zvuk vychutnat naplno, aniž byste museli hlasitost vytáhnout až na maximum. Pomocí levého sluchátka nebo aplikace Philips Headphones můžete aktivovat funkci Dynamic Bass a vychutnat si naplno své oblíbené basové linky, i když posloucháte při nízkých hlasitostech.

Zřetelné hovory. Všichni uslyší, co říkáte

Zřetelné hovory. Všichni uslyší, co říkáte

Váš hlas bude během hovorů křišťálově čistý. Speciální mikrofon zachytí váš hlas, zatímco algoritmus potlačení hluku ztiší zvuky v pozadí.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

1.5

z 5

2

Recenze

5
4
3

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nevýhody

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum použití 2025-09-18

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum použití 2025-09-18

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Nevýhody

Не се прикрепя към ухото.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Datum použití 2026-05-09

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Datum použití 2026-05-09

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