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TAT2149WT/00
Malý, ale silný
Díky své úžasně pohodlné konstrukci budou tato drobná skutečně bezdrátová sluchátka po celý den příjemně usazená ve vašich uších a vy s nimi budete vypadat skvěle! Na svou velikost mají výborný zvuk s basy i při nízké hlasitosti. A pokud se chystáte ven, pouzdro se vám vejde i na kroužek od klíčů.
Malá skutečně bezdrátová sluchátka
Nabíjecí pouzdro na klíče
Přirozený zvuk. Dynamické basy
Jasný zvuk hovorů
Naše nejmenší skutečně bezdrátová sluchátka se pyšní nenápadným designem, který skvěle padne do ucha a je pohodlný i při celodenním nošení. Pecky sedí ve vnějším uchu, takže vás nebudou tlačit v ušním kanálu žádné koncovky sluchátek. Pokud potřebujete lepší úchyt, jsou v balení tři velikosti silikonových návleků, ze kterých si můžete vybrat.
Tato skutečně bezdrátová sluchátka jsou opravdu malá, ale díky jejich 10mm reproduktorům si můžete zvuk vychutnat naplno, aniž byste museli hlasitost vytáhnout až na maximum. Pomocí levého sluchátka nebo aplikace Philips Headphones můžete aktivovat funkci Dynamic Bass a vychutnat si naplno své oblíbené basové linky, i když posloucháte při nízkých hlasitostech.
Váš hlas bude během hovorů křišťálově čistý. Speciální mikrofon zachytí váš hlas, zatímco algoritmus potlačení hluku ztiší zvuky v pozadí.
1.5
z 5
2
Recenze
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nevýhody
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Datum použití 2025-09-18
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Datum použití 2025-09-18
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Nevýhody
Не се прикрепя към ухото.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Datum použití 2026-05-09
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Datum použití 2026-05-09