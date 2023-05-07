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Ukončeno

Pravá bezdrátová sluchátka

TAT1207BL/00

3.9
| (14) Recenze

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá
Snadná manipulace
Popadněte, připojte a vydejte se na cestu! Tato fantastická, opravdu bezdrátová sluchátka jsou k dostání s malým nabíjecím pouzdrem, které se vám vleze do kapsy a zajistí vám tak spolehlivý zvuk všude, kam se vydáte. Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4 a až 18 hodin přehrávání!
Zobrazit všechny výhody

Snadná manipulace

  • Sluchátka, která dokonale padnou

  • Miniaturní nabíjecí pouzdro

  • Odolnost proti vodě a potu IPX4

  • Až 18 hodin přehrávání

Bezpečné a pohodlné do uší

Tato pohodlná sluchátka pevně zapadnou do ušního kanálu, čímž vytvářejí dokonalé utěsnění, které snižuje vnější hluk. Neunikne vám jediná nota ani slovo! Vychutnejte si skutečné pohodlí díky třem velikostem měkkých, vyměnitelných silikonových krytů koncovek sluchátek.

Miniaturní nabíjecí pouzdro USB-C

Toto miniaturní pouzdro ukrývá spoustu energie v malém provedení. Při plném nabití sluchátek máte k dispozici 6 hodin přehrávání a plně nabité pouzdro vám dodá dalších 12 hodin navíc. Chcete-li sluchátka rychle dobít, vložte je do pouzdra na 15 minut a získejte další hodinu přehrávání.

Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4

Díky hodnocení IPX4 a výkonným 6mm reproduktorům si s těmito sluchátky vychutnáte skvělý zvuk za každého počasí. Jsou plně odolná proti stříkající vodě, nevadí jim ani trocha deště nebo potu a nemusíte se tak bát, když začne pršet.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.9

z 5

14

Recenze

2

07/05/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spokojenost se sluchátky TAT1207BK

Se sluchátky jsem velmi spokojen skvěle mi sedí, výdrž baterie je přesně jak udává výrobce, dlouho jsem hledal sluchátka která mi budou vyhovovat až jsem našel TAT1207BK

Výhody

Výdrž, velikost, zvuk

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1207BK Pravá bezdrátová sluchátka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1207BK Pravá bezdrátová sluchátka

25/12/2023

Polska

Polska

Ověřený kupující

Bardzo pozytywne zaskoczenie

Produkt kupiłem na promocji w śmiesznie niskiej cenie. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie tak pozytywnie. Fajny głęboki dźwięk, bateria całkiem niezły trzyma. W tej cenie bardzo dobry produkt

Výhody

Stosunek jakości do ceny

Nevýhody

Póki co brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

17/02/2023

Polska

Polska

Ověřený kupující

Good Headphones

battery is way more than expected, and it lasts a decent amount of hours per day. it fits pretty good in the ear with no issues whatsoever, it produces perfect sound quality. it feels premium, however the mic is a bit weak. Not bad for the price. well done, Philips!

Výhody

Premium feels, doesn't fall from ears with the right ear tip, perfect sound quality, lasts a significant amount of hours ON, small and fits pockets, good value for money

Nevýhody

microphone could be better

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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