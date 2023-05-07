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Ukončeno
TAT1207BL/00
Sluchátka, která dokonale padnou
Miniaturní nabíjecí pouzdro
Odolnost proti vodě a potu IPX4
Až 18 hodin přehrávání
Tato pohodlná sluchátka pevně zapadnou do ušního kanálu, čímž vytvářejí dokonalé utěsnění, které snižuje vnější hluk. Neunikne vám jediná nota ani slovo! Vychutnejte si skutečné pohodlí díky třem velikostem měkkých, vyměnitelných silikonových krytů koncovek sluchátek.
Toto miniaturní pouzdro ukrývá spoustu energie v malém provedení. Při plném nabití sluchátek máte k dispozici 6 hodin přehrávání a plně nabité pouzdro vám dodá dalších 12 hodin navíc. Chcete-li sluchátka rychle dobít, vložte je do pouzdra na 15 minut a získejte další hodinu přehrávání.
Díky hodnocení IPX4 a výkonným 6mm reproduktorům si s těmito sluchátky vychutnáte skvělý zvuk za každého počasí. Jsou plně odolná proti stříkající vodě, nevadí jim ani trocha deště nebo potu a nemusíte se tak bát, když začne pršet.
3.9
z 5
14
Recenze
mercuryk12
07/05/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spokojenost se sluchátky TAT1207BK
Se sluchátky jsem velmi spokojen skvěle mi sedí, výdrž baterie je přesně jak udává výrobce, dlouho jsem hledal sluchátka která mi budou vyhovovat až jsem našel TAT1207BK
Výhody
Výdrž, velikost, zvuk
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1207BK Pravá bezdrátová sluchátka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1207BK Pravá bezdrátová sluchátka
Kenneth Zeigbo
25/12/2023
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Bardzo pozytywne zaskoczenie
Produkt kupiłem na promocji w śmiesznie niskiej cenie. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie tak pozytywnie. Fajny głęboki dźwięk, bateria całkiem niezły trzyma. W tej cenie bardzo dobry produkt
Výhody
Stosunek jakości do ceny
Nevýhody
Póki co brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ezzat
17/02/2023
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Good Headphones
battery is way more than expected, and it lasts a decent amount of hours per day. it fits pretty good in the ear with no issues whatsoever, it produces perfect sound quality. it feels premium, however the mic is a bit weak. Not bad for the price. well done, Philips!
Výhody
Premium feels, doesn't fall from ears with the right ear tip, perfect sound quality, lasts a significant amount of hours ON, small and fits pockets, good value for money
Nevýhody
microphone could be better
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless