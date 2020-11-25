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  • Zahoďte kabely.
  • Zahoďte kabely.
  • Zahoďte kabely.
  • Zahoďte kabely.
  • Zahoďte kabely.
  • Zahoďte kabely.
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Ukončeno

7000 seriesBezdrátová sluchátka

TAST702BK/00

4.9
| (14) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Zahoďte kabely.
Tato skutečně bezdrátová sportovní sluchátka do uší jsou k tréninku jako stvořená. Odolnost vůči stříkající vodě IPX5 a technologie UV čištění se postará, abyste se stále cítili příjemně, ať trénujete jakkoli tvrdě. Získáte až 24 hodin přehrávání díky přenosnému nabíjecímu pouzdru.
Zobrazit všechny výhody

Trénujte bez omezení.

Zahoďte kabely.

  • 6mm reproduktory / uzavřené

  • Do uší

  • 6+18 h přehrávání

  • Bezpečně padnoucí

Měkké pogumované hroty sluchátek. Bezpečně uchycené a pohodlné

Vyměnitelné gumové kryty na koncích sluchátek uši dokonalé utěsní. Ohebné hroty sluchátek sedí bezpečně pod rýhou vašeho ucha. Tato sportovní sluchátka zůstanou na místě bez ohledu na to, jakým tempem se pohybujete.

Dokonalé utěsnění, skvělá pasivní izolace hluku

Tato sluchátka zůstanou na místě bez ohledu na to, jakým tempem se pohybujete. Ohebné hroty sluchátek sedí bezpečně pod rýhou vašeho ucha. Z vyměnitelných gumových krytů ve velikostech malé, střední a velké si vybere každý tak, aby do uší perfektně padly.

Chytré párování. Automaticky vyhledejte své zařízení Bluetooth

Uživatelsky přívětivá tlačítka umožňují pozastavit seznam skladeb a přijímat hovory bez nutnosti dotknout se smartphonu. Sluchátka jsou připravena se spárovat okamžitě po zapnutí funkce Bluetooth. Po spárování si sluchátka pamatují poslední zařízení, s nímž byla spárována.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

14

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Świetny sprzęt

Słuchawki grają na prawdę dobrze, czyste wysokie tony l głęboki bas, jakość wykonania również na plus. możliwość stopowania utworu podczas naciśniecia słuchawki. Bateria również daje radę. Cieszy mnie fakt ze słuchawki posiadają bt 5.0 i ipx5

Výhody

bt 5.0, ipx5

Nevýhody

-

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Výhody

jakosc, cena

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Zaměstnanec společnosti Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Grają czysto i wyraźnie, dobre leżą w uszach i z nich nie wypadają. Genialne do biegania. polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

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