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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
6mm reproduktory / uzavřené
Do uší
6+18 h přehrávání
Bezpečně padnoucí
Vyměnitelné gumové kryty na koncích sluchátek uši dokonalé utěsní. Ohebné hroty sluchátek sedí bezpečně pod rýhou vašeho ucha. Tato sportovní sluchátka zůstanou na místě bez ohledu na to, jakým tempem se pohybujete.
Tato sluchátka zůstanou na místě bez ohledu na to, jakým tempem se pohybujete. Ohebné hroty sluchátek sedí bezpečně pod rýhou vašeho ucha. Z vyměnitelných gumových krytů ve velikostech malé, střední a velké si vybere každý tak, aby do uší perfektně padly.
Uživatelsky přívětivá tlačítka umožňují pozastavit seznam skladeb a přijímat hovory bez nutnosti dotknout se smartphonu. Sluchátka jsou připravena se spárovat okamžitě po zapnutí funkce Bluetooth. Po spárování si sluchátka pamatují poslední zařízení, s nímž byla spárována.
4.9
z 5
14
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Danio99
25/11/2020
Polska
Świetny sprzęt
Słuchawki grają na prawdę dobrze, czyste wysokie tony l głęboki bas, jakość wykonania również na plus. możliwość stopowania utworu podczas naciśniecia słuchawki. Bateria również daje radę. Cieszy mnie fakt ze słuchawki posiadają bt 5.0 i ipx5
Výhody
bt 5.0, ipx5
Nevýhody
-
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Výhody
jakosc, cena
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Michał38
24/11/2020
Polska
Zaměstnanec společnosti Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Grają czysto i wyraźnie, dobre leżą w uszach i z nich nie wypadają. Genialne do biegania. polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
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