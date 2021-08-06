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Ukončeno

Bezdrátová sluchátka

TASH402BL/00

4.8
| (26) Recenze | 89% Doporučuje tento produkt
Buďte styloví.
Překonejte své osobní maximum s těmito bezdrátovými sportovními sluchátky přes uši, odolnými proti potu. Jsou lehká a pohodlná a umožňují 20 hodin přehrávání na jedno nabití. Díky chladivému polstrování sluchátek vám nebudou vadit ani, když vám bude horko.
Zobrazit všechny výhody

Ať už vám bude jakkoli horko.

Buďte styloví.

  • 40mm reproduktory / uzavřená

  • Přes uši

  • Odolná vůči potu a vodě

20 hodin přehrávání

Tato sluchátka zajišťují až 20 hodin nepřetržitého přehrávání pro bezstarostný zážitek při poslechu hudby na cestách.

40mm neodymové akustické reproduktory

Nechte svoji hudbu na cvičení, aby vás vzala na další úroveň. Dokonale vyladěné 40mm neodymové akustické reproduktory poskytují basy, které vás udrží v pohybu. Konstrukce s uzavřenou zadní částí zajišťuje skvělou pasivní izolaci hluku. Své melodie si můžete užívat naplno, aniž byste někoho obtěžovali.

Prodyšné polstrování náušníků. Snadné vyjmutí pro čištění

Měkké, prodyšné polstrování náušníků je naplněno chladicím gelem: bez ohledu na to, jak tvrdě pracujete, sluchátka zůstanou na pokožce chladná. Polstrování je také odnímatelné pro snadné čištění.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

26

Recenze

89%

Doporučuje tento produkt

1

06/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Na venkovní použití ideální.

Tyto sluchátka jsem si vybíral hlavně s ohledem, že mohu ven i ve špatném počasí (již vyzkoušeno a v pořádku). Uši ani po delší době nebolí. Baterie vydrží dlouho (konkrétně nevím) a na telefonu lze vidět stav baterie. Co se týče záporu tak při velkém větru "pískají".

Výhody

Ochrana před vodou.

Nevýhody

Při větším větru "pískají"

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASH402BK Bezdrátová sluchátka

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASH402BK Bezdrátová sluchátka

11/06/2020

Slovensko

Slovensko

Actionfit

Bal som sa ze budu moc velke avsak velkost je idealne dobre tlmia hluk okolo .... kupil som si ich hlavne na workout pretoze rad cvicim v dazdi...zatial vsetko ok. Niekedy ich pouzivam aj v praci na meetingy...kolegovia ma dobre pocuju a aj ja ich...avsak je citit ze sluchatka nie su vhodne na office pracu :) Jedine co sa mi nepaci je sum. Ked pustite video/pesnicku/film a stopnete ho tak cca 5 sekund pocujem sum v lavom sluchatku ...je to drobnost ale niekedy mi to ide na nervy :)

Výhody

Odolnosť proti vode a potu (krytie IPX4)

Nevýhody

zatial nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASH402BK Bezdrôtové slúchadlá

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASH402BK Bezdrôtové slúchadlá

28/11/2020

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki!

Polecam model słuchawek ze względu na jakość dźwięku, dopasowanie na głowie - naprawdę fajnie leżą oraz motyw z możliwością zdjęcia i umycia gąbek. Słuchawki są lekkie, długo trzymająca bateria i duży zasięg BT - moim zdaniem więcej niż 10m. Warte zakupu !

Výhody

Cena, możliwość umycia gąbek, wygoda

Nevýhody

Kabel ładowania starego typu USB (typu B)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

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