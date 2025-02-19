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Ukončeno
Udělejte rámus! Velký zvuk pro každé dobrodružství.
Pochodujte do rytmu svých oblíbených písniček! Díky tomuto voděodolnému reproduktoru si můžete vzít velký, důrazný zvuk všude s sebou. Cvičení v parku nebo pořádná párty během stavění stanu? S 24h výdrží baterie a poutkem na přenášení bude vaše hudba vždy po ruce.
Ochrana proti prachu a vodě IP67
Velký zvuk
Vestavěný mikrofon pro hovory
Až 24 hodin přehrávání hudby
Vezměte si svou oblíbenou hudbu kamkoli s sebou – do parku i na kempování! Dva 70mm basové reproduktory a dva výškové reproduktory vám poskytnou ohromný a čistý zvuk. Navíc tento reproduktor vypadá opravdu stylově. Chcete rozjet pořádný večírek? Spárujte dva reproduktory a rozjeďte to naplno se stereo zvukem.
Pouštíte hudbu naplno? S tímto reproduktorem si jen tak neodpočinete. Plně nabitý reproduktor má výdrž až 24 hodin a funkce powerbanky umožňuje nabíjet připojená zařízení, aniž byste museli hudbu vypnout.
Označení IP67 zaručuje, že tento reproduktor může kamkoliv: na běžeckou dráhu i plavecký stadion. Díky odnímatelnému poutku se snadno přenáší a dosah funkce Bluetooth až 20 m zajistí, že vám neunikne jediný takt písničky. I v případě, že je váš mobilní telefon daleko od reproduktoru.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Jam jest
19/02/2025
Polska
2x Philips
Jako, że posiadam 2 takie, coś mogę napisać o nich. Dźwięk faktycznie jest potężny, ale do ok. 60 % głośności. Powyżej bas traci na mocy, sile i jakości. Jakość dźwięku, jak i efekt stereo na 2ch doskonała. Świetna głębia i detaliczność. Bas spokojnie schodzi poniżej deklarowanych 80Hz i jest bardzo dokładny. Wywołuje także mocne wibracje w otoczeniu. Czas pracy to ok 60 h przy głośności 30-40%. Łączenie w stereo powoduje, że możemy przyłączyć tylko jedno źródło dźwięku, a do jednego głośnika tylko dwa. Nie można także sparować różnych głośników philipsa, tylko ten sam typ. Z jednej strony to zalety, z drugiej wady. Ogólnie pełne 5, bo spełnia oczekiwania.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS7807W Głośnik bezprzewodowy
Datum použití 2024-08-19
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS7807W Głośnik bezprzewodowy
Datum použití 2024-08-19
Superstar 9
13/06/2022
Magyarország
a legjobb buli
ezzel buliztuk át a szilvesztert és meglepően jó hangzással elképesztő party volt
Výhody
hangzás
Nevýhody
na
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó
Datum použití 2022-02-13
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó
Datum použití 2022-02-13
Označení IP67 znamená, že reproduktor je chráněný proti prachu a lze ho až na 30 minut ponořit do hloubky až 1 metr.