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Ukončeno

Bezdrátový reproduktor

TAS7807B/00

5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá

Udělejte rámus! Velký zvuk pro každé dobrodružství.

Pochodujte do rytmu svých oblíbených písniček! Díky tomuto voděodolnému reproduktoru si můžete vzít velký, důrazný zvuk všude s sebou. Cvičení v parku nebo pořádná párty během stavění stanu? S 24h výdrží baterie a poutkem na přenášení bude vaše hudba vždy po ruce.

Zobrazit všechny výhody

Udělejte rámus! Velký zvuk pro každé dobrodružství.

  • Ochrana proti prachu a vodě IP67

  • Velký zvuk

  • Vestavěný mikrofon pro hovory

  • Až 24 hodin přehrávání hudby

Velký zvuk v zábavném balení

Velký zvuk v zábavném balení

Vezměte si svou oblíbenou hudbu kamkoli s sebou – do parku i na kempování! Dva 70mm basové reproduktory a dva výškové reproduktory vám poskytnou ohromný a čistý zvuk. Navíc tento reproduktor vypadá opravdu stylově. Chcete rozjet pořádný večírek? Spárujte dva reproduktory a rozjeďte to naplno se stereo zvukem.

Výdrž přehrávání 24 hodin. Váš večírek jen tak neskončí

Výdrž přehrávání 24 hodin. Váš večírek jen tak neskončí

Pouštíte hudbu naplno? S tímto reproduktorem si jen tak neodpočinete. Plně nabitý reproduktor má výdrž až 24 hodin a funkce powerbanky umožňuje nabíjet připojená zařízení, aniž byste museli hudbu vypnout.

Ochrana proti vodě a prachu IP67. Připraven na pořádný nářez*

Ochrana proti vodě a prachu IP67. Připraven na pořádný nářez*

Označení IP67 zaručuje, že tento reproduktor může kamkoliv: na běžeckou dráhu i plavecký stadion. Díky odnímatelnému poutku se snadno přenáší a dosah funkce Bluetooth až 20 m zajistí, že vám neunikne jediný takt písničky. I v případě, že je váš mobilní telefon daleko od reproduktoru.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

19/02/2025

Polska

Polska

2x Philips

Jako, że posiadam 2 takie, coś mogę napisać o nich. Dźwięk faktycznie jest potężny, ale do ok. 60 % głośności. Powyżej bas traci na mocy, sile i jakości. Jakość dźwięku, jak i efekt stereo na 2ch doskonała. Świetna głębia i detaliczność. Bas spokojnie schodzi poniżej deklarowanych 80Hz i jest bardzo dokładny. Wywołuje także mocne wibracje w otoczeniu. Czas pracy to ok 60 h przy głośności 30-40%. Łączenie w stereo powoduje, że możemy przyłączyć tylko jedno źródło dźwięku, a do jednego głośnika tylko dwa. Nie można także sparować różnych głośników philipsa, tylko ten sam typ. Z jednej strony to zalety, z drugiej wady. Ogólnie pełne 5, bo spełnia oczekiwania.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS7807W Głośnik bezprzewodowy

Datum použití 2024-08-19

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS7807W Głośnik bezprzewodowy

Datum použití 2024-08-19

13/06/2022

Magyarország

Magyarország

a legjobb buli

ezzel buliztuk át a szilvesztert és meglepően jó hangzással elképesztő party volt

Výhody

hangzás

Nevýhody

na

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó

Datum použití 2022-02-13

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó

Datum použití 2022-02-13

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Upozornění

  1. Označení IP67 znamená, že reproduktor je chráněný proti prachu a lze ho až na 30 minut ponořit do hloubky až 1 metr.