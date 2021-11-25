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Ukončeno

Bezdrátový reproduktor

TAS6305/00

4.8

| (6) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Party ve dne v noci

Díky voděodolnému reproduktoru Bluetooth, který vám poskytuje 20 hodin přehrávání, bude večírek ještě delší. Výkonné basy udrží všechny v pohybu. Pomocí baterie reproduktoru s vysokou kapacitou můžete své chytré zařízení nabíjet přes port USB.

Zobrazit všechny výhody

Party ve dne v noci

  • Bluetooth®

  • Výstupní výkon 30 W

  • 20 hodin přehrávání

  • Vestavěná funkce powerbanky

Přehrávejte ji nahlas. Spárováním získáte stereo.

Přehrávejte ji nahlas. Spárováním získáte stereo.

Dva pasivní zářiče zajišťují hutné basy a čistý zvuk i při vysoké hlasitosti. Chcete ještě větší party? Spárujte je s identickým reproduktorem a užijte si stereofonní zvuk. LED světla na obou koncích reproduktoru blikají podle hudby.

Vodotěsný a připravený na cestu

Vodotěsný a připravený na cestu

Tento přenosný reproduktor Bluetooth má stupeň ochrany IPX7, což znamená, že vydrží úplné ponoření do vody až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Můžete pořádat party ve sprše, u bazénu, nebo dokonce v bazénu! Bezdrátový dosah je 20 m.

20 hodin přehrávání. Vestavěná funkce powerbanky.

20 hodin přehrávání. Vestavěná funkce powerbanky.

Dobíjecí baterie Li-ion 4 400 mAh vám poskytne 20 hodin přehrávání a své chytré zařízení můžete nabíjet přes port USB reproduktoru. Úplné nabití baterie trvá 6 hodin.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

6

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

25/11/2021

Polska

Polska

SUPER głośnik

Bardzo przydatny do słuchania radia internetowego w komputerze lub smartfonie, świetnie słychać- stereo, zabieram go na wyjazdy wakacyjne

Výhody

same zalety, jest taki jaki chciałam, stereo, poręczny, długo gra nie trzeba co chwilę ładować

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS6305 Głośnik bezprzewodowy

Datum použití 2021-07-25

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS6305 Głośnik bezprzewodowy

Datum použití 2021-07-25

27/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan zvučnik

Odlučan zvuk, baterija dugo drži, brzo punjenje baterije

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS6305 Bežični zvučnik

Datum použití 2022-02-27

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS6305 Bežični zvučnik

Datum použití 2022-02-27

09/11/2021

Україна

Україна

Відчувай звуки життя

Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS6305 Бездротовий гучномовець

Datum použití 2021-07-09

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS6305 Бездротовий гучномовець

Datum použití 2021-07-09

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu