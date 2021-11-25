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Ukončeno
Party ve dne v noci
Díky voděodolnému reproduktoru Bluetooth, který vám poskytuje 20 hodin přehrávání, bude večírek ještě delší. Výkonné basy udrží všechny v pohybu. Pomocí baterie reproduktoru s vysokou kapacitou můžete své chytré zařízení nabíjet přes port USB.
Bluetooth®
Výstupní výkon 30 W
20 hodin přehrávání
Vestavěná funkce powerbanky
Dva pasivní zářiče zajišťují hutné basy a čistý zvuk i při vysoké hlasitosti. Chcete ještě větší party? Spárujte je s identickým reproduktorem a užijte si stereofonní zvuk. LED světla na obou koncích reproduktoru blikají podle hudby.
Tento přenosný reproduktor Bluetooth má stupeň ochrany IPX7, což znamená, že vydrží úplné ponoření do vody až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Můžete pořádat party ve sprše, u bazénu, nebo dokonce v bazénu! Bezdrátový dosah je 20 m.
Dobíjecí baterie Li-ion 4 400 mAh vám poskytne 20 hodin přehrávání a své chytré zařízení můžete nabíjet přes port USB reproduktoru. Úplné nabití baterie trvá 6 hodin.
4.8
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
SUPER głośnik
Bardzo przydatny do słuchania radia internetowego w komputerze lub smartfonie, świetnie słychać- stereo, zabieram go na wyjazdy wakacyjne
Výhody
same zalety, jest taki jaki chciałam, stereo, poręczny, długo gra nie trzeba co chwilę ładować
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS6305 Głośnik bezprzewodowy
Datum použití 2021-07-25
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS6305 Głośnik bezprzewodowy
Datum použití 2021-07-25
Val24
27/03/2022
Hrvatska
Odličan zvučnik
Odlučan zvuk, baterija dugo drži, brzo punjenje baterije
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS6305 Bežični zvučnik
Datum použití 2022-02-27
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS6305 Bežični zvučnik
Datum použití 2022-02-27
Coolment
09/11/2021
Україна
Відчувай звуки життя
Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS6305 Бездротовий гучномовець
Datum použití 2021-07-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS6305 Бездротовий гучномовець
Datum použití 2021-07-09