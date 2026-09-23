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  • Fotografie přínosného dojmu
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Ukončeno

Bezdrátový reproduktor

TAS4807B/00

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá

Dejte se do pohybu! Malý reproduktor s velkým zvukem.

Surfujte. Běhejte. Tančete. Boxujte. Ať už se hýbete jakýmkoli způsobem, tento voděodolný reproduktor s veselým dvoubarevným designem půjde všude s vámi. I přes malé rozměry si užijete velký zvuk a díky poutku se snadno přenáší. Tak jdeme na to!

Zobrazit všechny výhody

Dejte se do pohybu! Malý reproduktor s velkým zvukem.

  • Ochrana proti prachu a vodě IP67

  • Důrazné basy

  • Vestavěný mikrofon pro hovory

  • Až 12 hodin hudby

Malý reproduktor. Plný zvuk

Malý reproduktor. Plný zvuk

Vezměte si svou oblíbenou hudbu kamkoli s sebou – do parku i na kempování! Duální pasivní reproduktory zajišťují čistý zvuk a silné a zvučné basy. Chcete rozjet pořádný večírek? Spárujte dva reproduktory a rozjeďte to naplno se stereo zvukem.

Výdrž přehrávání 12 hodin. Váš večírek jen tak neskončí

Výdrž přehrávání 12 hodin. Váš večírek jen tak neskončí

Pouštíte hudbu naplno? S tímto reproduktorem si jen tak neodpočinete. Plně nabitý reproduktor má výdrž až 12 hodin. To je víc než dost na den plný cvičení nebo večírek v kempu.

Ochrana proti vodě a prachu IP67. Připraven na pořádný nářez*

Ochrana proti vodě a prachu IP67. Připraven na pořádný nářez*

Označení IP67 zaručuje, že tento reproduktor může kamkoliv: na běžeckou dráhu i plavecký stadion. Díky odnímatelnému poutku se snadno přenáší a dosah funkce Bluetooth až 20 m zajistí, že vám neunikne jediný takt písničky. I v případě, že je váš mobilní telefon daleko od reproduktoru.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Označení IP67 znamená, že reproduktor je chráněný proti prachu a lze ho až na 30 minut ponořit do hloubky až 1 metr.