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Ukončeno
TAS4807B/00
Dejte se do pohybu! Malý reproduktor s velkým zvukem.
Surfujte. Běhejte. Tančete. Boxujte. Ať už se hýbete jakýmkoli způsobem, tento voděodolný reproduktor s veselým dvoubarevným designem půjde všude s vámi. I přes malé rozměry si užijete velký zvuk a díky poutku se snadno přenáší. Tak jdeme na to!
Ochrana proti prachu a vodě IP67
Důrazné basy
Vestavěný mikrofon pro hovory
Až 12 hodin hudby
Vezměte si svou oblíbenou hudbu kamkoli s sebou – do parku i na kempování! Duální pasivní reproduktory zajišťují čistý zvuk a silné a zvučné basy. Chcete rozjet pořádný večírek? Spárujte dva reproduktory a rozjeďte to naplno se stereo zvukem.
Pouštíte hudbu naplno? S tímto reproduktorem si jen tak neodpočinete. Plně nabitý reproduktor má výdrž až 12 hodin. To je víc než dost na den plný cvičení nebo večírek v kempu.
Označení IP67 zaručuje, že tento reproduktor může kamkoliv: na běžeckou dráhu i plavecký stadion. Díky odnímatelnému poutku se snadno přenáší a dosah funkce Bluetooth až 20 m zajistí, že vám neunikne jediný takt písničky. I v případě, že je váš mobilní telefon daleko od reproduktoru.
Recenze
Označení IP67 znamená, že reproduktor je chráněný proti prachu a lze ho až na 30 minut ponořit do hloubky až 1 metr.