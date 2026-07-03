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Světelná LED show
Bass+ a Auracast™
20 hodin přehrávání
Řemínek na zápěstí a odolnost proti stříkající vodě
Tento kompaktní přenosný reproduktor je na svou velikost velmi výkonný a nabízí bohatý zvuk o maximálním výkonu 20 W (10 W RMS). Dva pasivní reproduktory a naše exkluzivní technologie Bass+ zajišťují hluboké a pevné basy, i když posloucháte při nižší hlasitosti. K dispozici je také vestavěný mikrofon, takže pokud vám někdo zavolá, můžete hovor přijmout bez použití rukou.
Reproduktor vydrží na jedno nabití přehrávat až 20 hodin, takže vám bude hrát celý den a ještě část noci. Praktický řemínek na zápěstí usnadňuje přenášení a konstrukce odolná proti stříkající vodě s krytím IPX5 reproduktor chrání před deštěm a politím. Po 30 minutách nabíjení získáte 5 hodin přehrávání a plné nabití trvá přibližně 2,5 hodiny.
Už máte připraveny seznamy skladeb? Bluetooth® 5.4 vám přináší stabilní připojení pro bezproblémové streamování. Funkce vícebodového připojení umožňuje připojení ke dvěma zařízením Bluetooth® současně a do portu USB-A na reproduktoru navíc můžete připojit přenosný hudební přehrávač nebo flash disk.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Gică89
03/07/2026
România
Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.
Výhody
Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.
Nevýhody
Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Slovní známka a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými značkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. Slovní známka a loga Auracast™ jsou registrovanými ochrannými značkami společnosti Bluetooth SIG, Inc.
Stupeň krytí IPX5 znamená, že je reproduktor chráněn proti proudům vody.