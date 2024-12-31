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Ukončeno
TAR3205/12
FM, digitální ladění
Duální budík
Tuner FM zajistí čistý příjem a pro své oblíbené stanice můžete nastavit až 10 předvoleb. Displej zřetelně ukazuje čas.
Usínejte se svou oblíbenou stanicí, která hraje na pozadí. Časovač vypnutí hodin můžete nastavit tak, aby rádio hrálo až 2 hodiny. Po uplynutí přednastavené doby se rádio vypne.
Funkce duálního budíku umožňuje nastavit dva různé budíky a funkce Jemného buzení postupně zvyšuje hlasitost rádia, aby vám usnadnila vstup do nového dne.
3.5
z 5
13
Recenze
AnoniKolo
31/12/2024
Polska
Zajefajny
Ten radio budzik jest dla (prawie) każdej grupy wiekowej. Młodsi użytkownicy mogą słuchać radia, oraz ustawiać sobie budziki do szkoły, osoby dorosłe radia słuchają rzadziej ale budzik/zegarek nadal jest przydatny. Osoby starsze za to mogą dowiedzieć się co sie dzieje na świecie nie dotykając "technologii"
Výhody
Prosty w obsłudze, analogiczny, dobry zasięg radiowy
Nevýhody
W sumie to nie znalazłem żadnych
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR3205 Radiobudzik
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR3205 Radiobudzik
Heniu 55-66
26/11/2021
Polska
Radio budzik
Małe ale przydatne Wszystkie funkcję działają poprawnie godne polecenia
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR3205 Radiobudzik
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR3205 Radiobudzik
cvika
13/04/2022
Hrvatska
Ověřený kupující
Kvalitet i jednostavnost rukovanja
Za sada sam veoma zadovoljan, kako izgledom proizvoda tako i jednostavnošću rukovanja. Jedina zamerka je što se uz proizvod ne dobije "korisničko uputstvo" već samo crtež koji nedovoljno upućuje na podešavanje. Ja se služim internetom pa sam sedi odštampao pomenuto uputstvo, ali mnogo ljudi nema ili nezna koristiti internet, odnosno čak nema ni računar.
Výhody
Cena i kvalitet, kao i dizajn.
Nevýhody
Pomenuto korisničko uputstvo
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR3205 Radio sa satom
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR3205 Radio sa satom