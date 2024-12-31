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Ukončeno

Radiobudík

TAR3205/12

3.5
| (13) Recenze
Probuďte se do nového dne
S tímto digitálním radiobudíkem FM to bude jednoduché. Díky mnoha předvolbám je navigace stanic snadná a budík můžete nastavit tak, aby vás probudil jemně rostoucí hlasitostí rádia. Chcete si přispat? Stačí se jen natáhnout a stisknout tlačítko pro opakované buzení.
Zobrazit všechny výhody

Probuďte se do nového dne

  • FM, digitální ladění

  • Duální budík

Digitální rádio FM

Tuner FM zajistí čistý příjem a pro své oblíbené stanice můžete nastavit až 10 předvoleb. Displej zřetelně ukazuje čas.

Časovač. Klidně usněte při poslechu rádia

Usínejte se svou oblíbenou stanicí, která hraje na pozadí. Časovač vypnutí hodin můžete nastavit tak, aby rádio hrálo až 2 hodiny. Po uplynutí přednastavené doby se rádio vypne.

Duální budík. Jedny hodiny, dva budíky.

Funkce duálního budíku umožňuje nastavit dva různé budíky a funkce Jemného buzení postupně zvyšuje hlasitost rádia, aby vám usnadnila vstup do nového dne.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.5

z 5

13

Recenze

31/12/2024

Polska

Polska

Zajefajny

Ten radio budzik jest dla (prawie) każdej grupy wiekowej. Młodsi użytkownicy mogą słuchać radia, oraz ustawiać sobie budziki do szkoły, osoby dorosłe radia słuchają rzadziej ale budzik/zegarek nadal jest przydatny. Osoby starsze za to mogą dowiedzieć się co sie dzieje na świecie nie dotykając "technologii"

Výhody

Prosty w obsłudze, analogiczny, dobry zasięg radiowy

Nevýhody

W sumie to nie znalazłem żadnych

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR3205 Radiobudzik

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR3205 Radiobudzik

26/11/2021

Polska

Polska

Radio budzik

Małe ale przydatne Wszystkie funkcję działają poprawnie godne polecenia

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR3205 Radiobudzik

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR3205 Radiobudzik

13/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Ověřený kupující

Kvalitet i jednostavnost rukovanja

Za sada sam veoma zadovoljan, kako izgledom proizvoda tako i jednostavnošću rukovanja. Jedina zamerka je što se uz proizvod ne dobije "korisničko uputstvo" već samo crtež koji nedovoljno upućuje na podešavanje. Ja se služim internetom pa sam sedi odštampao pomenuto uputstvo, ali mnogo ljudi nema ili nezna koristiti internet, odnosno čak nema ni računar.

Výhody

Cena i kvalitet, kao i dizajn.

Nevýhody

Pomenuto korisničko uputstvo

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR3205 Radio sa satom

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAR3205 Radio sa satom

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu