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TAR1509/00
FM/AM
Analogové ladění
Napájení z baterií
S tímto mimořádně lehce přenosným FM/AM rádiem získáte ostrý a čistý zvuk u všech svých oblíbených stanic. Díky analogovému ladění snadno najdete to, co hledáte, a dlouhá teleskopická anténa vám zajistí ten nejlepší možný příjem, ať jste kdekoli.
Naladit rádio a měnit hlasitost můžete pomocí dvou otočných koleček a po straně se nachází šikovný přepínač vlnové délky FM a AM. Ve velkém a přehledném ladicím okénku uvidíte, jakou frekvenci máte naladěnou, a pokud je signál silný, rozsvítí se kontrolka LED.
Toto analogové rádio je tak malé, že se vám snadno vejde do kapsy, nebo si ho pomocí přiložené šňůrky můžete zavěsit na zápěstí. Napájí ho 2 baterie typu AAA a jeho součástí je sluchátkový port pro soukromý poslech –ideální, pokud chcete slyšet nejnovější sportovní výsledky, když jdete nakupovat!
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