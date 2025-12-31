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Ukončeno
TAR1506/00
FM/MW
Analogové ladění
Napájení z baterií
Toto mimořádně přenosné analogové rádio FM/MW se na cestách snadno ladí. Jednoduše otáčejte postranním ladicím kolečkem a posouvejte indikátor po stupnici. Velké ladicí okénko v tradičním stylu usnadňuje dosažení požadované frekvence.
Obsluha tohoto malého rádia jednou rukou je snadná. Hlasitost i zapnutí/vypnutí jsou ovládány pohodlně umístěným otočným kolečkem. K dispozici je sluchátkový port pro soukromý poslech a boční přepínač pro výběr signálů FM nebo MW.
Ať jdete kamkoli, vezměte si s tímto rádiem do kapsy i zprávy. Nebo hru, bez které prostě nemůžete být. Platí to i pro váš oblíbený pořad. Zvuk je napájen 2 bateriemi typu AAA a teleskopická anténa zajišťuje vždy ten nejlepší možný příjem.
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