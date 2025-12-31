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  • Kapesní klasika
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  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
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  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
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  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika
  • Kapesní klasika

Ukončeno

Přenosné rádio

TAR1506/00

Kapesní klasika
S tímto ultrapřenosným analogovým rádiem FM/MW se dostanete ven. Snadné ladění a čistý zvuk vás udrží v obraze díky oblíbeným programům. Ať už pracujete na dvoře nebo jdete na vycházku.
Zobrazit všechny výhody

Kapesní klasika

  • FM/MW

  • Analogové ladění

  • Napájení z baterií

Klasické provedení. Snadné ladění.

Toto mimořádně přenosné analogové rádio FM/MW se na cestách snadno ladí. Jednoduše otáčejte postranním ladicím kolečkem a posouvejte indikátor po stupnici. Velké ladicí okénko v tradičním stylu usnadňuje dosažení požadované frekvence.

Jednoduché ovládání. Otočné kolečko pro ovládání hlasitosti a zapnutí/vypnutí

Obsluha tohoto malého rádia jednou rukou je snadná. Hlasitost i zapnutí/vypnutí jsou ovládány pohodlně umístěným otočným kolečkem. K dispozici je sluchátkový port pro soukromý poslech a boční přepínač pro výběr signálů FM nebo MW.

Mimořádně přenosné. Ideální pro použití doma i na cestách.

Ať jdete kamkoli, vezměte si s tímto rádiem do kapsy i zprávy. Nebo hru, bez které prostě nemůžete být. Platí to i pro váš oblíbený pořad. Zvuk je napájen 2 bateriemi typu AAA a teleskopická anténa zajišťuje vždy ten nejlepší možný příjem.

Technické specifikace

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