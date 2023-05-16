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Ukončeno

Bezdrátová sluchátka přes uši pro zvuk Hi-Res

TAPH805BK/00

3.7
| (74) Recenze
Ovládejte ticho
Poslouchejte hudbu, ne déšť. Funkci aktivního potlačení hluku v těchto bezdrátových sluchátkách přes uši můžete ovládat tak, aby odpovídala vaší situaci. Díky 30 hodinám přehrávání a flexibilnímu rychlému nabíjení si můžete dopřát hudbu na celou cestu
Zobrazit všechny výhody

Bezdrátová sluchátka přes uši pro aktivní potlačení hluku

Ovládejte ticho

  • 40mm reproduktory / uzavřená

  • Přes uši

30 hodin přehrávání nebo hovorů (25 hodin se zapnutou funkcí ANC)

Tato sluchátka jsou připravena na každou cestu. Jedno nabití trvá pouze 2 hodiny. Získáte 30 hodin přehrávání (nebo doby hovoru) s vypnutou funkcí aktivního potlačení hluku a 25 hodin, je-li tato funkce zapnutá. Dvě úrovně nabíjení – Rapid Charge a Quick Charge – vám zajistí 2 nebo 6 hodin navíc.

Funkce aktivního potlačení hluku (ANC). Poslouchejte hudbu, ne okolí

Hoďte všechno za hlavu s funkcí aktivního potlačení hluku. Pouhým stisknutím tlačítka můžete odstranit hluk vlaku nebo rušné kanceláře. Pokud půjdete ven, můžete poslouchat svou hudbu a zároveň vnímat hluk ulice v režimu Awareness.

Hladký, nastavitelný sluchátkový oblouk. Náušníky s měkkým polstrováním

Dokonale vyladěné neodymové akustické reproduktory poskytují hluboké basy a čisté střední frekvence, od seznamu skladeb po podcast. Měkké polstrování náušníků zakrývá celé ucho a vytváří utěsnění, které pasivně izoluje vnější hluk. Sluchátkový oblouk je lehký, snadno nastavitelný a hladký: takže se nestane, že by se vám sluchátka zamotala do vlasů.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.7

z 5

74

Recenze

16/05/2023

Polska

Polska

Ověřený kupující

Świetne sluchawki

Używam głównie do pracy. Sluchawki sa switne, doskonale izoluja od dziekow z zewnatrz. Mikrofon dobrze zbiera, slychawki bezprzewodowe, wiec pelen komfort uzytkowania.

Výhody

Komfortowe. Czysty dzwięk. Bardzo dobra izolacja od zewnetrznych dzwiekow.

Nevýhody

Niema

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

01/09/2022

Polska

Polska

Ověřený kupující

Super!

Moje pierwsze słuchawki bezprzewodowe. Oparłam się na recenzjach i się nie zawiodłam. Słuchawki łączą się z telefonem, telewizorem intuicyjnie i szybko. Jakość dźwięku rewelacyjna. ANC działa bardzo dobrze, dobrze tłumi odgłosy ulicy, no może trochę gorzej remont u sąsiada, ale wiercenie w betonie trudno wytłumić... Zasięg słuchawek bardzo przyzwoity, śmiało można poruszać się po mieszkaniu nie tracąc połączenia. Dość dobrze trzymają się głowy, a co najważniejsze nie "gniotą" uszu. Jedyna może niedogość, dla nowicjusza, do czego trzeba się przyzwyczaić, to dotykowa zmiana trybu pracy. Na początku, prawie za każdym razem, przy poprawianiu słuchawek na uszach, aktywowałam zmianę trybu pracy. Teraz już wiem jak złapać słuchawkę, żeby tego uniknąć. Poza tym słuchawki są naprawdę super. Zdecydowanie polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

03/08/2022

Polska

Polska

Audiofilskie słuchawki

Jest ok bardzo dobra jakość dźwięku ma cechy audiofilskie nie dziwię się że dostał ten produkt 9 nagród polecam kupić nie zastanawiaj się mocny głęboki bas i dzwięk wyśmienity

Výhody

Dobra jakość audio

Nevýhody

Brak wad

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

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