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Ukončeno
TAPH805BK/00
40mm reproduktory / uzavřená
Přes uši
Tato sluchátka jsou připravena na každou cestu. Jedno nabití trvá pouze 2 hodiny. Získáte 30 hodin přehrávání (nebo doby hovoru) s vypnutou funkcí aktivního potlačení hluku a 25 hodin, je-li tato funkce zapnutá. Dvě úrovně nabíjení – Rapid Charge a Quick Charge – vám zajistí 2 nebo 6 hodin navíc.
Hoďte všechno za hlavu s funkcí aktivního potlačení hluku. Pouhým stisknutím tlačítka můžete odstranit hluk vlaku nebo rušné kanceláře. Pokud půjdete ven, můžete poslouchat svou hudbu a zároveň vnímat hluk ulice v režimu Awareness.
Dokonale vyladěné neodymové akustické reproduktory poskytují hluboké basy a čisté střední frekvence, od seznamu skladeb po podcast. Měkké polstrování náušníků zakrývá celé ucho a vytváří utěsnění, které pasivně izoluje vnější hluk. Sluchátkový oblouk je lehký, snadno nastavitelný a hladký: takže se nestane, že by se vám sluchátka zamotala do vlasů.
3.7
z 5
74
Recenze
EwelinaR
16/05/2023
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Świetne sluchawki
Używam głównie do pracy. Sluchawki sa switne, doskonale izoluja od dziekow z zewnatrz. Mikrofon dobrze zbiera, slychawki bezprzewodowe, wiec pelen komfort uzytkowania.
Výhody
Komfortowe. Czysty dzwięk. Bardzo dobra izolacja od zewnetrznych dzwiekow.
Nevýhody
Niema
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Jogurt
01/09/2022
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Super!
Moje pierwsze słuchawki bezprzewodowe. Oparłam się na recenzjach i się nie zawiodłam. Słuchawki łączą się z telefonem, telewizorem intuicyjnie i szybko. Jakość dźwięku rewelacyjna. ANC działa bardzo dobrze, dobrze tłumi odgłosy ulicy, no może trochę gorzej remont u sąsiada, ale wiercenie w betonie trudno wytłumić... Zasięg słuchawek bardzo przyzwoity, śmiało można poruszać się po mieszkaniu nie tracąc połączenia. Dość dobrze trzymają się głowy, a co najważniejsze nie "gniotą" uszu. Jedyna może niedogość, dla nowicjusza, do czego trzeba się przyzwyczaić, to dotykowa zmiana trybu pracy. Na początku, prawie za każdym razem, przy poprawianiu słuchawek na uszach, aktywowałam zmianę trybu pracy. Teraz już wiem jak złapać słuchawkę, żeby tego uniknąć. Poza tym słuchawki są naprawdę super. Zdecydowanie polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Jachu 2022
03/08/2022
Polska
Audiofilskie słuchawki
Jest ok bardzo dobra jakość dźwięku ma cechy audiofilskie nie dziwię się że dostał ten produkt 9 nagród polecam kupić nie zastanawiaj się mocny głęboki bas i dzwięk wyśmienity
Výhody
Dobra jakość audio
Nevýhody
Brak wad
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
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