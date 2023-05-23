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Ukončeno
TAPH802BK/00
40mm reproduktory / uzavřená
Přes uši
Tato sluchátka si poradí i s tím nejnáročnějším dojížděním. Nabíjení trvá jen 1,5 hodiny a zajistí vám 30 hodin přehrávání nebo hovorů. Díky dvěma úrovním rychlého nabíjení Rapid Charge a Quick Charge získáte až 2 nebo 6 hodin přehrávání navíc. Takže můžete poslouchat celý týden a ještě víc.
Dokonale vyladěné neodymové akustické reproduktory poskytují hluboké basy a čisté střední frekvence
Tato bezdrátová sluchátka se pyšní měkkými náušníky, které se dají úhledně složit do dvou konfigurací. Můžete je složit naplocho, což je ideální pro skladování v kanceláři v zásuvce. Nebo je můžete složit naplocho a dovnitř, čímž vytvoříte kompaktní balíček, který se vejde do kapsy nebo tašky.
3.6
z 5
10
Recenze
Johan Monke
23/05/2023
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Gabaryty i funkcje.
Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.
Výhody
W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.
Nevýhody
Brak
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
bialy
26/09/2021
Polska
Jakoś, cena
Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie
Výhody
wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio
Nevýhody
brak pokrowca, krótki kabel
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
To ja Pseudonim
17/09/2021
Polska
Bezproblemowe słuchawki
Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.
Výhody
Czas pracy bez konieczności doładowywania
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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