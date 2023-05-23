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  • Elegantní provedení. 30 hodin přehrávání.
  • Elegantní provedení. 30 hodin přehrávání.
  • Elegantní provedení. 30 hodin přehrávání.
  • Elegantní provedení. 30 hodin přehrávání.
  • Elegantní provedení. 30 hodin přehrávání.
  • Elegantní provedení. 30 hodin přehrávání.
  • Elegantní provedení. 30 hodin přehrávání.
  • Elegantní provedení. 30 hodin přehrávání.
  • Elegantní provedení. 30 hodin přehrávání.
  • Elegantní provedení. 30 hodin přehrávání.
  • Elegantní provedení. 30 hodin přehrávání.
  • Elegantní provedení. 30 hodin přehrávání.
  • Elegantní provedení. 30 hodin přehrávání.
  • Elegantní provedení. 30 hodin přehrávání.
  • Elegantní provedení. 30 hodin přehrávání.
  • Elegantní provedení. 30 hodin přehrávání.

Ukončeno

Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

TAPH802BK/00

3.6
| (10) Recenze
Elegantní provedení. 30 hodin přehrávání.
Ať už vás týden zavede kamkoli. Tato bezdrátová sluchátka přes uši zpříjemňují vaše dojíždění vyváženým a detailním zvukem a až 30 hodinami přehrávání. Pokud potřebujete více, rychlé nabíjení vám poskytne dodatečný výkon na 2 až 6 hodin
Zobrazit všechny výhody

Bezdrátová sluchátka s vysokým rozlišením

Elegantní provedení. 30 hodin přehrávání.

  • 40mm reproduktory / uzavřená

  • Přes uši

Každé dojíždění. 30 hodin přehrávání.

Tato sluchátka si poradí i s tím nejnáročnějším dojížděním. Nabíjení trvá jen 1,5 hodiny a zajistí vám 30 hodin přehrávání nebo hovorů. Díky dvěma úrovním rychlého nabíjení Rapid Charge a Quick Charge získáte až 2 nebo 6 hodin přehrávání navíc. Takže můžete poslouchat celý týden a ještě víc.

Prokreslený zvuk. Výkonné basy

Dokonale vyladěné neodymové akustické reproduktory poskytují hluboké basy a čisté střední frekvence

Flexibilní provedení

Tato bezdrátová sluchátka se pyšní měkkými náušníky, které se dají úhledně složit do dvou konfigurací. Můžete je složit naplocho, což je ideální pro skladování v kanceláři v zásuvce. Nebo je můžete složit naplocho a dovnitř, čímž vytvoříte kompaktní balíček, který se vejde do kapsy nebo tašky.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.6

z 5

10

Recenze

23/05/2023

Polska

Polska

Ověřený kupující

Gabaryty i funkcje.

Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.

Výhody

W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.

Nevýhody

Brak

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

26/09/2021

Polska

Polska

Jakoś, cena

Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie

Výhody

wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio

Nevýhody

brak pokrowca, krótki kabel

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/09/2021

Polska

Polska

Bezproblemowe słuchawki

Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.

Výhody

Czas pracy bez konieczności doładowywania

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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