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Ukončeno
Rozduňte basy
Probuďte své sousedy reproduktorem Bluetooth na party, který má dva basové reproduktory s burácejícími basy! Můžete zapojit kytaru a mikrofon a zahrát si vlastní skladby. Využijte na party úžasné světelné efekty, zábavné funkce karaoke a 14 hodin přehrávání.
Bluetooth®
Funkce karaoke: ozvěna, přepínač hlasu – ženský/mužský, zeslabování hlasu
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється супер
Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.
Výhody
За
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Datum použití 2020-07-20
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Datum použití 2020-07-20