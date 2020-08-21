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Ukončeno

Reproduktor Bluetooth na party

TANX200/10

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Rozduňte basy

Probuďte své sousedy reproduktorem Bluetooth na party, který má dva basové reproduktory s burácejícími basy! Můžete zapojit kytaru a mikrofon a zahrát si vlastní skladby. Využijte na party úžasné světelné efekty, zábavné funkce karaoke a 14 hodin přehrávání.

Zobrazit všechny výhody

Rozduňte basy

  • Bluetooth®

Linkový vstup a výstup (3,5 mm)

Funkce karaoke: ozvěna, přepínač hlasu – ženský/mužský, zeslabování hlasu

Funkce karaoke: ozvěna, přepínač hlasu – ženský/mužský, zeslabování hlasu

Rozměry: 268 x 556 x 285 mm

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється супер

Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.

Výhody

За

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Datum použití 2020-07-20

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Datum použití 2020-07-20

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