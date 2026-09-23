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Ukončeno
TANX100/10
Rozjeďte party
Rozjeďte party jak se patří s reproduktorem Bluetooth, který vám umožní používat mikrofon! Nabízí 14 hodin přehrávání a navíc funkce karaoke a světelné efekty. Zvuk je hlasitý a silný a můžete dokonce zapojit i kytaru.
Bluetooth®
Funkce karaoke: ozvěna, přepínač hlasu – ženský/mužský, zeslabování hlasu
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