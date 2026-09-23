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TAMS3YL/00
The Buds
Barvy září. Hudba má říz. Díky odvážnému vzhledu a pohodovému stylu se sluchátky The Buds dobrá nálada nikdy nekončí. Nabízejí hřejivý, detailní zvuk a kulaté chytré nabíjecí pouzdro, které snadno vklouzne do kapsy. Váš den, vaše playlisty, vaše tempo.
Působivý zvuk. Retro vzhled
Chytré nabíjecí pouzdro
Adaptivní potlačení hluku
Výdrž přehrávání až 42 hodin
Adaptivní potlačení hluku rychle reaguje na vaše okolí a v reálném čase tlumí vnější hluk, včetně větru. Pokud chcete slyšet, co se kolem vás děje, režim vnímání okolí propustí okolní zvuky zpět. Funkce rychlého vnímání okolí zvýrazňuje hlasy, takže můžete vést konverzaci, aniž byste si museli sundávat sluchátka.
Toto chytré pouzdro není jen nabíječkou – umožňuje ovládat hovory, přehrávání, potlačení hluku a Auracast™ nebo zapnout zvukový režim Lo-Fi. Dokonce vám může pomoci pořizovat fotografie dálkovým spuštěním fotoaparátu na připojeném zařízení. Volitelné animace gramofonové desky, kazety a zesilovače umožňují měnit vzhled 1.47" barevného dotykového displeje pouzdra.
S vypnutým potlačením hluku získáte na plné nabití 10 hodin přehrávání a dalších 32 hodin z chytrého nabíjecího pouzdra (se zapnutým potlačením hluku získáte 7 hodin a dalších 23 hodin z pouzdra). Pro rychlé doplnění energie vám 15 minut nabíjení poskytne další 3 hodiny. Pouzdro lze nabíjet přes USB-C.
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