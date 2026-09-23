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  • The Buds
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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Nové

Moving SoundPlně bezdrátová sluchátka

TAMS3YL/00

Dostupné v

Black
Black
Yellow
Yellow

The Buds

Barvy září. Hudba má říz. Díky odvážnému vzhledu a pohodovému stylu se sluchátky The Buds dobrá nálada nikdy nekončí. Nabízejí hřejivý, detailní zvuk a kulaté chytré nabíjecí pouzdro, které snadno vklouzne do kapsy. Váš den, vaše playlisty, vaše tempo.

Zobrazit všechny výhody

The Buds

  • Působivý zvuk. Retro vzhled

  • Chytré nabíjecí pouzdro

  • Adaptivní potlačení hluku

  • Výdrž přehrávání až 42 hodin

Ponořte se do poslechu s adaptivním potlačením hluku

Ponořte se do poslechu s adaptivním potlačením hluku

Adaptivní potlačení hluku rychle reaguje na vaše okolí a v reálném čase tlumí vnější hluk, včetně větru. Pokud chcete slyšet, co se kolem vás děje, režim vnímání okolí propustí okolní zvuky zpět. Funkce rychlého vnímání okolí zvýrazňuje hlasy, takže můžete vést konverzaci, aniž byste si museli sundávat sluchátka.

Zůstaňte v rytmu s kulatým chytrým nabíjecím pouzdrem

Zůstaňte v rytmu s kulatým chytrým nabíjecím pouzdrem

Toto chytré pouzdro není jen nabíječkou – umožňuje ovládat hovory, přehrávání, potlačení hluku a Auracast™ nebo zapnout zvukový režim Lo-Fi. Dokonce vám může pomoci pořizovat fotografie dálkovým spuštěním fotoaparátu na připojeném zařízení. Volitelné animace gramofonové desky, kazety a zesilovače umožňují měnit vzhled 1.47" barevného dotykového displeje pouzdra.

Užívejte si hudbu déle díky až 42 hodinám přehrávání

Užívejte si hudbu déle díky až 42 hodinám přehrávání

S vypnutým potlačením hluku získáte na plné nabití 10 hodin přehrávání a dalších 32 hodin z chytrého nabíjecího pouzdra (se zapnutým potlačením hluku získáte 7 hodin a dalších 23 hodin z pouzdra). Pro rychlé doplnění energie vám 15 minut nabíjení poskytne další 3 hodiny. Pouzdro lze nabíjet přes USB-C.

Technické specifikace

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