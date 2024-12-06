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  • Alternativní fotografie produktu
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  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání

Ukončeno

Hudební mikrosystém

TAM6805/10

4.1

| (14) Recenze | 82% Doporučuje tento produkt

Vše v jednom

S internetovým rádiem, službou Spotify Connect, rozhraním Bluetooth a přehrávačem disků CD dokáže tento kompaktní všestranný mikrosystém přehrát vše. Prostřednictvím rozhraní USB nebo zvukového vstupu zároveň umožňuje připojení dalších zdrojů. Vychutnejte si bohatší zvuk ze systému, který se hodí do téměř jakékoli místnosti.

Zobrazit všechny výhody

Vše v jednom

  • Internetové rádio, DAB+

  • Bluetooth, Spotify Connect

  • USB, MP3-CD

  • 50 W

Všechna vaše hudba, podcasty a další

Všechna vaše hudba, podcasty a další

Od klasických melodií až po nejnovější podcasty. Se službou Spotify Connect můžete přes síť Wi-Fi streamovat ten nejkvalitnější signál služby Spotify. Máte také možnost přenášet seznamy skladeb a další data přes Bluetooth, přehrávat disky CD nebo se připojit k jiným zdrojům prostřednictvím audio vstupu nebo USB.

Internetové rádio. Rádio DAB+ FM

Internetové rádio. Rádio DAB+ FM

Internetové rádio je vaším lístkem k tisícům stanic po celém světě vysílajících vše možné. Digitální tuner zaručuje křišťálově čistý příjem. Pro své oblíbené internetové, digitální nebo radiové stanice si můžete nastavit předvolby.

Reprosoustava s integrovanou konstrukcí bass reflex

Reprosoustava s integrovanou konstrukcí bass reflex

Dva reproduktory jsou zabudovány přímo do skříně tohoto mikrosystému „vše v jednom“. Z reproduktorů s plným rozsahem a portů funkce bass-reflex získáte čistý zvuk a dobré basy. Maximální výkon 50 W je ideální pro kuchyně, kanceláře a menší obytné prostory.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.1

z 5

14

Recenze

82%

Doporučuje tento produkt

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

TAM6805

Mikrosystém TAM6805 mi naprosto vyhovuje. Po všech těch super hi-fi, stereo, quadro mašinách, co jsem měl za život, mi bohatě stačí. Konečně jednoduché nastavení a vyvolávání předvolených stanic z různých zdrojů

Výhody

Velikost, výkon, cena.

Nevýhody

Trochu složitější listování v nabídce, ale nakonec se vždy někam dostanu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM6805 Hudební mikrosystém

Datum použití 2023-11-06

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM6805 Hudební mikrosystém

Datum použití 2023-11-06

27/01/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výborný

Perfektní zvuk, kompaktní rozměry,jednoduché ovládání

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM6805 Hudební mikrosystém

Datum použití 2022-12-27

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM6805 Hudební mikrosystém

Datum použití 2022-12-27

08/02/2023

Slovensko

Slovensko

Ověřený kupující

xxx

dobrý zvuk, funkcie , všetko funguje , funkcia sleep (zložitejšie spúšťanie , v noci ked nevidím.

Výhody

rozmery, DAB+

Nevýhody

funkcia sleep ,by sa mohla jednoduchšie zapínať.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM6805 Hudobný mikrosystém

Datum použití 2023-01-08

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM6805 Hudobný mikrosystém

Datum použití 2023-01-08

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu