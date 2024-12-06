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Ukončeno
Vše v jednom
S internetovým rádiem, službou Spotify Connect, rozhraním Bluetooth a přehrávačem disků CD dokáže tento kompaktní všestranný mikrosystém přehrát vše. Prostřednictvím rozhraní USB nebo zvukového vstupu zároveň umožňuje připojení dalších zdrojů. Vychutnejte si bohatší zvuk ze systému, který se hodí do téměř jakékoli místnosti.
Internetové rádio, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W
Od klasických melodií až po nejnovější podcasty. Se službou Spotify Connect můžete přes síť Wi-Fi streamovat ten nejkvalitnější signál služby Spotify. Máte také možnost přenášet seznamy skladeb a další data přes Bluetooth, přehrávat disky CD nebo se připojit k jiným zdrojům prostřednictvím audio vstupu nebo USB.
Internetové rádio je vaším lístkem k tisícům stanic po celém světě vysílajících vše možné. Digitální tuner zaručuje křišťálově čistý příjem. Pro své oblíbené internetové, digitální nebo radiové stanice si můžete nastavit předvolby.
Dva reproduktory jsou zabudovány přímo do skříně tohoto mikrosystému „vše v jednom“. Z reproduktorů s plným rozsahem a portů funkce bass-reflex získáte čistý zvuk a dobré basy. Maximální výkon 50 W je ideální pro kuchyně, kanceláře a menší obytné prostory.
4.1
z 5
14
Recenze
82%
Doporučuje tento produkt
elze odeslat
06/12/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
TAM6805
Mikrosystém TAM6805 mi naprosto vyhovuje. Po všech těch super hi-fi, stereo, quadro mašinách, co jsem měl za život, mi bohatě stačí. Konečně jednoduché nastavení a vyvolávání předvolených stanic z různých zdrojů
Výhody
Velikost, výkon, cena.
Nevýhody
Trochu složitější listování v nabídce, ale nakonec se vždy někam dostanu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM6805 Hudební mikrosystém
Datum použití 2023-11-06
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM6805 Hudební mikrosystém
Datum použití 2023-11-06
Tomino 84
27/01/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výborný
Perfektní zvuk, kompaktní rozměry,jednoduché ovládání
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM6805 Hudební mikrosystém
Datum použití 2022-12-27
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM6805 Hudební mikrosystém
Datum použití 2022-12-27
zobor
08/02/2023
Slovensko
Ověřený kupující
xxx
dobrý zvuk, funkcie , všetko funguje , funkcia sleep (zložitejšie spúšťanie , v noci ked nevidím.
Výhody
rozmery, DAB+
Nevýhody
funkcia sleep ,by sa mohla jednoduchšie zapínať.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM6805 Hudobný mikrosystém
Datum použití 2023-01-08
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM6805 Hudobný mikrosystém
Datum použití 2023-01-08