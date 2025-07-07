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  • Elegantní vzhled, bohatý zvuk.
  • Elegantní vzhled, bohatý zvuk.
  • Elegantní vzhled, bohatý zvuk.
  • Elegantní vzhled, bohatý zvuk.
  • Elegantní vzhled, bohatý zvuk.
  • Elegantní vzhled, bohatý zvuk.
  • Elegantní vzhled, bohatý zvuk.
  • Elegantní vzhled, bohatý zvuk.
  • Elegantní vzhled, bohatý zvuk.
  • Elegantní vzhled, bohatý zvuk.
  • Elegantní vzhled, bohatý zvuk.
  • Elegantní vzhled, bohatý zvuk.
  • Elegantní vzhled, bohatý zvuk.
  • Elegantní vzhled, bohatý zvuk.
  • Elegantní vzhled, bohatý zvuk.
  • Elegantní vzhled, bohatý zvuk.

Ukončeno

Hudební mikrosystém

TAM4505/12

4
| (5) Recenze
Elegantní vzhled, bohatý zvuk.
Obohaťte svůj domácí poslech díky tomuto mikrosystému klasického vzhledu. Vychutnejte si křišťálově čisté digitální rádio DAB+/FM, streamování hudby a podcastů a přehrávání disků CD – to vše s bohatým zvukem o výkonu 60 W. Další zdroje můžete připojit prostřednictvím rozhraní USB nebo vstupu audio-in.
Zobrazit všechny výhody

Elegantní vzhled, bohatý zvuk.

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • Port USB pro nabíjení

  • 60 W, zvukový vstup

Veškerá hudba

Tento stylový mikrosystém umožňuje streamovat seznamy skladeb, přehrávat disky CD a poslouchat vysílání DAB+ a rádio FM. Digitální tuner rádia s 20 předvolbami poskytuje čistý příjem a přehrávač CD disků umí číst disky MP3 a nahrané disky CD.

Reproduktory bass-reflex. Bohatší hluboké tóny

Tyto reproduktory v provedení na poličku poskytují čistý zvuk a kvalitní basy díky kombinaci basového reproduktoru, výškového reproduktoru a portů bass-reflex. Maximální výkon 60 W přináší skvělý zvuk do jakékoli místnosti. Perfektní do obývacího pokoje nebo velkého obytného prostoru.

Klasické provedení

Dvoutónová centrální jednotka a skříně reproduktorů připomínají design samostatných hi-fi reproduktorů. Texturovaný ovladač hlasitosti vyvolá při obsluze příjemný „analogový“ pocit. V čelní části jednotky jsou tlačítka na přehrávání a výběr zdroje.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

5

Recenze

3
2

07/07/2025

Polska

Polska

Ověřený kupující

Mikrowieza Philips

Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.

Výhody

Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok

Nevýhody

Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM4505 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM4505 Mikrowieża

06/05/2024

Polska

Polska

cena vs oczekiwania

Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM4505 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM4505 Mikrowieża

03/01/2021

Polska

Polska

Pozytywne zaskoczenie.

Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.

Výhody

Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.

Nevýhody

Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM4505 Mikrowieża

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM4505 Mikrowieża

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu