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Ukončeno
TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
Port USB pro nabíjení
60 W, zvukový vstup
Tento stylový mikrosystém umožňuje streamovat seznamy skladeb, přehrávat disky CD a poslouchat vysílání DAB+ a rádio FM. Digitální tuner rádia s 20 předvolbami poskytuje čistý příjem a přehrávač CD disků umí číst disky MP3 a nahrané disky CD.
Tyto reproduktory v provedení na poličku poskytují čistý zvuk a kvalitní basy díky kombinaci basového reproduktoru, výškového reproduktoru a portů bass-reflex. Maximální výkon 60 W přináší skvělý zvuk do jakékoli místnosti. Perfektní do obývacího pokoje nebo velkého obytného prostoru.
Dvoutónová centrální jednotka a skříně reproduktorů připomínají design samostatných hi-fi reproduktorů. Texturovaný ovladač hlasitosti vyvolá při obsluze příjemný „analogový“ pocit. V čelní části jednotky jsou tlačítka na přehrávání a výběr zdroje.
4.0
z 5
5
Recenze
ADAM 83
07/07/2025
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Mikrowieza Philips
Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.
Výhody
Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok
Nevýhody
Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM4505 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM4505 Mikrowieża
davry
06/05/2024
Polska
cena vs oczekiwania
Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM4505 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM4505 Mikrowieża
K i M
03/01/2021
Polska
Pozytywne zaskoczenie.
Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.
Výhody
Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.
Nevýhody
Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM4505 Mikrowieża
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM4505 Mikrowieża