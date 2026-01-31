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TAM3505M2/12
Reproduktory Bass Reflex
20 W
Bluetooth 5.4
DAB+/FM, CD, USB, audio vstup
Užijete si čistý a jasný stereofonní zvuk s hlubokými basy, protože policové reproduktory maximálně využívají výkon 20 W (RMS), 3“ basové reproduktory a porty Bass Reflex. Digitální ovládání zvuku vám umožní vybrat si z přednastavených stylů zvuku – od hudby až po rozhlasová dramata. Vždy dostanete ten nejlepší zvuk pro to, co právě posloucháte.
Hudba, podcasty, zprávy, dramata, sport – seznam je nekonečný! Můžete si naladit křišťálově čisté DAB+/FM rádio, streamovat zvuk přes Bluetooth nebo se připojit k dalším zdrojům, jako jsou USB flash disky nebo gramofon přes audio vstup. Digitální rozhlasový tuner s 20 předvolbami zajišťuje křišťálově čistý příjem a CD přehrávač umí číst CD disky se soubory MP3 a vypalovaná zvuková CD.
Podporovány jsou technologie Bluetooth LE Audio a kodek LC3 pro znatelně lepší zvuk při streamování. Podporován je také systém Auracast, takže můžete streamovat z kompatibilního chytrého zařízení do mikrosystému a dalších reproduktorů kompatibilních s technologií Auracast.
4.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
JirkaJ
31/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Ok
Pro běžný poslech úplně dostačující. Na ozvučení většího prostoru by systém nestačil, do běžného pokoje ok
Výhody
Malý, pěkný, funkčně dostačující
Nevýhody
Mohl by mít nastavitelný ekvalizer podle vlastních preferencí
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Kapinko
11/10/2025
Slovensko
Ověřený kupující
Dobrý produkt
Dizajnovo pekný výrobok, DAB zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem. Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu)
Výhody
Dizajnovo pekný výrobok, DAB vynikajúca kvalita ale zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem, využite externých zdrojov prehrávania CD a USB..
Nevýhody
Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM3505M2 Hudobný mikrosystém
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM3505M2 Hudobný mikrosystém