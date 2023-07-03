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Ukončeno
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Port USB pro nabíjení
18 W
Tento stylový mikrosystém umožňuje přehrávat seznamy skladeb a další obsah prostřednictvím rozhraní Bluetooth, přehrávat disky CD a poslouchat rádio FM. Digitální tuner rádia s 10 předvolbami poskytuje čistý příjem a přehrávač CD disků umí číst disky MP3 a nahrané disky CD.
Reproduktory vhodné na poličky poskytují čistý zvuk a kvalitní basy ze 3" basových reproduktorů a portů bass-reflex. Maximální výkon 18 W přináší obstojný zvuk do menších prostor. Proto se ideálně hodí do domácí kanceláře, kuchyně nebo studentského pokoje.
Dvoutónová centrální jednotka a skříně reproduktorů připomínají design samostatných hi-fi reproduktorů. Texturovaný ovladač hlasitosti vyvolá při obsluze příjemný „analogový“ pocit. V čelní části jednotky jsou tlačítka na přehrávání a výběr zdroje.
4.3
z 5
6
Recenze
83%
Doporučuje tento produkt
Ivetinka
03/07/2023
Slovensko
Ověřený kupující
Blue tooth aj možnosť nabíjania
Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.
Výhody
Blue tooth, nabíjačka
Nevýhody
Krátke káble k reproduktorom
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM3205 Hudobný mikrosystém
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM3205 Hudobný mikrosystém
MarCeL_11
25/03/2023
Polska
Świetna Wieża!
Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM3205 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM3205 Mikrowieża
stosto6666
16/08/2022
България
Ověřený kupující
Продукта е страхотен
Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика
Výhody
Philips
Nevýhody
Не виждам
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM3205 Микро музикална система
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM3205 Микро музикална система