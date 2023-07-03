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  • Připraven na hudbu, kterou máte rádi
  • Připraven na hudbu, kterou máte rádi
  • Připraven na hudbu, kterou máte rádi
  • Připraven na hudbu, kterou máte rádi
  • Připraven na hudbu, kterou máte rádi
  • Připraven na hudbu, kterou máte rádi
  • Připraven na hudbu, kterou máte rádi

Ukončeno

Hudební mikrosystém

TAM3205/12

4.3
| (6) Recenze | 83% Doporučuje tento produkt
Připraven na hudbu, kterou máte rádi
V každém podcastu i seznamu skladeb, které streamujete, uslyšíte víc. Znovu objevte svou sbírku CD disků nebo nalaďte rádio. Tento klasicky vyhlížející mikrosystém zní skvěle v menších místnostech. Prostřednictvím rozhraní USB nebo zvukového vstupu k němu můžete připojit další zdroje.
Zobrazit všechny výhody

Připraven na hudbu, kterou máte rádi

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Port USB pro nabíjení

  • 18 W

Veškerá hudba

Tento stylový mikrosystém umožňuje přehrávat seznamy skladeb a další obsah prostřednictvím rozhraní Bluetooth, přehrávat disky CD a poslouchat rádio FM. Digitální tuner rádia s 10 předvolbami poskytuje čistý příjem a přehrávač CD disků umí číst disky MP3 a nahrané disky CD.

Reproduktory bass-reflex. Bohatší hluboké tóny

Reproduktory vhodné na poličky poskytují čistý zvuk a kvalitní basy ze 3" basových reproduktorů a portů bass-reflex. Maximální výkon 18 W přináší obstojný zvuk do menších prostor. Proto se ideálně hodí do domácí kanceláře, kuchyně nebo studentského pokoje.

Klasické provedení

Dvoutónová centrální jednotka a skříně reproduktorů připomínají design samostatných hi-fi reproduktorů. Texturovaný ovladač hlasitosti vyvolá při obsluze příjemný „analogový“ pocit. V čelní části jednotky jsou tlačítka na přehrávání a výběr zdroje.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

6

Recenze

83%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

03/07/2023

Slovensko

Slovensko

Ověřený kupující

Blue tooth aj možnosť nabíjania

Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.

Výhody

Blue tooth, nabíjačka

Nevýhody

Krátke káble k reproduktorom

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM3205 Hudobný mikrosystém

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM3205 Hudobný mikrosystém

25/03/2023

Polska

Polska

Świetna Wieża!

Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM3205 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM3205 Mikrowieża

16/08/2022

България

България

Ověřený kupující

Продукта е страхотен

Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика

Výhody

Philips

Nevýhody

Не виждам

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM3205 Микро музикална система

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM3205 Микро музикална система

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu