3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
TAM3205M2/12
Reproduktory Bass Reflex
20 W
Bluetooth 5.4
FM, CD, USB, vstup audio-in
Užijete si čistý a jasný stereofonní zvuk s hlubokými basy, protože policové reproduktory maximálně využívají výkon 20 W (RMS), 3“ basové reproduktory a porty Bass Reflex. Digitální ovládání zvuku vám umožní vybrat si z přednastavených stylů zvuku – od hudby až po rozhlasová dramata. Vždy dostanete ten nejlepší zvuk pro to, co právě posloucháte.
Hudba, podcasty, zprávy, dramata, sport – seznam je nekonečný! Můžete streamovat zvuk přes Bluetooth, naladit FM rádio nebo se připojit k dalším zdrojům, jako jsou USB flash disky nebo gramofon přes audio vstup. Digitální rozhlasový tuner s 20 předvolbami zajišťuje křišťálově čistý příjem a CD přehrávač umí číst CD disky se soubory MP3 a vypalovaná zvuková CD.
Podporovány jsou technologie Bluetooth LE Audio a kodek LC3 pro znatelně lepší zvuk při streamování. Podporován je také systém Auracast, takže můžete streamovat z kompatibilního chytrého zařízení do mikrosystému a dalších reproduktorů kompatibilních s technologií Auracast.
5.0
z 5
1
Recenze
Czesiek49
07/05/2026
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Nie wiem jak ustawić zegar na wyświetlaczu.
Nie raz słyszałem opinie o produktach Phillips i muszę stwierdzić że opinia była słuszna !!!
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21