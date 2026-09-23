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Ukončeno

Sluchátka s mikrofonem

TAKH101PK/00

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Nechte je, ať sledují, poslouchají nebo hrají se sluchátky na uši, která jim neublíží. Tato barevná sluchátka jsou pohodlná a mají omezenou hlasitost na 85 dB. Děti si mohou bezpečně vychutnat sledování nebo oblíbenou hudbu.

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  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Na uši

  • Měkké polstrování sluchátek

1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití

Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.

32mm akustické reproduktory. Čistý zvuk

Tato sluchátka, která jsou speciálně navržena na ochranu malých uší, se mohou pochlubit 32mm akustickými reproduktory, které jsou omezeny na 85 dB. Můžete se uvolnit s vědomím, že si vaše děti své melodie, videa a hry užívají bezpečně.

Kompaktní sklopné provedení. Snadné skladování

Tato kabelová sluchátka na uši určená dětem lze složit dovnitř, a vytvořit tak kompaktní balíček. Dokonalé řešení pro případy, kdy je chcete vsunout do kapsy kabátu nebo do tašky.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu