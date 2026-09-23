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Ukončeno
TAKH101PK/00
Pojďme na to!
Nechte je, ať sledují, poslouchají nebo hrají se sluchátky na uši, která jim neublíží. Tato barevná sluchátka jsou pohodlná a mají omezenou hlasitost na 85 dB. Děti si mohou bezpečně vychutnat sledování nebo oblíbenou hudbu.
32mm reproduktory / uzavřená
Na uši
Měkké polstrování sluchátek
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.
Tato sluchátka, která jsou speciálně navržena na ochranu malých uší, se mohou pochlubit 32mm akustickými reproduktory, které jsou omezeny na 85 dB. Můžete se uvolnit s vědomím, že si vaše děti své melodie, videa a hry užívají bezpečně.
Tato kabelová sluchátka na uši určená dětem lze složit dovnitř, a vytvořit tak kompaktní balíček. Dokonalé řešení pro případy, kdy je chcete vsunout do kapsy kabátu nebo do tašky.
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