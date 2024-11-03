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Dětská bezdrátová otevřená sluchátka

TAK4607PP/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Nachová
Nachová
Zelená
Zelená
Šedá
Šedá

Perfektní na zábavu

Tato otevřená, bezdrátová sluchátka umožní vašim dětem slyšet vše. Stanovte limity hlasitosti a času na hraní pomocí aplikace Philips App. Bezpečný, skvěle padnoucí design a upravitelný oblouk umožní sluchátkům růst spolu s vaším dítětem. A během hry dětem nespadnou!

Zobrazit všechny výhody

Perfektní na zábavu

  • Bezdrátová otevřená sluchátka

  • Kostní vedení

  • Rodič. kontrola založená na aplikaci

  • Ochrana IPX5 proti vodě

Pohodlný, otevřený design

Pohodlný, otevřený design

Děti se na chvilku nezastaví! Tato lehká sluchátka sedí před dětskýma ušima, takže když hrají, sledují školní výklad nebo poslouchají hudbu, tak sluchátka stále pevně a pohodlně sedí na svém místě.

Otevřený design – ať ví, co se děje kolem

Otevřený design – ať ví, co se děje kolem

Sluchátka využívají technologii kostního vedení, díky které děti uslyší oblíbenou hudbu, školní výklad nebo hry. Sluchátka sedí před ušima a zajišťují, že vaše dítě uslyší vše, co se děje kolem.

Rodiče mohou ovládat hlasitost a dobu přehrávání prostřednictvím aplikace Philips App

Rodiče mohou ovládat hlasitost a dobu přehrávání prostřednictvím aplikace Philips App

Stanovte limity hlasitosti a doby přehrávání prostřednictvím aplikace Philips App. Úroveň decibelů ve sluchátkách je limitovaná na 85 dB, ale pro citlivé uši ji lze ještě snížit. Nastavte dobu přehrávání na den či týden a hlasová výzva dá dětem vědět, až jejich čas vyprší!

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

03/11/2024

Slovensko

Slovensko

Super

Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam

Výhody

super pre dieťa

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Datum použití 2023-11-03

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Datum použití 2023-11-03

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Upozornění

  1. Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.

  2. Omezení hlasitosti na < 85 dB v souladu s normami EN 50332 pro bezpečný poslech.