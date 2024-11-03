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TAK4607PP/00
Perfektní na zábavu
Tato otevřená, bezdrátová sluchátka umožní vašim dětem slyšet vše. Stanovte limity hlasitosti a času na hraní pomocí aplikace Philips App. Bezpečný, skvěle padnoucí design a upravitelný oblouk umožní sluchátkům růst spolu s vaším dítětem. A během hry dětem nespadnou!
Bezdrátová otevřená sluchátka
Kostní vedení
Rodič. kontrola založená na aplikaci
Ochrana IPX5 proti vodě
Děti se na chvilku nezastaví! Tato lehká sluchátka sedí před dětskýma ušima, takže když hrají, sledují školní výklad nebo poslouchají hudbu, tak sluchátka stále pevně a pohodlně sedí na svém místě.
Sluchátka využívají technologii kostního vedení, díky které děti uslyší oblíbenou hudbu, školní výklad nebo hry. Sluchátka sedí před ušima a zajišťují, že vaše dítě uslyší vše, co se děje kolem.
Stanovte limity hlasitosti a doby přehrávání prostřednictvím aplikace Philips App. Úroveň decibelů ve sluchátkách je limitovaná na 85 dB, ale pro citlivé uši ji lze ještě snížit. Nastavte dobu přehrávání na den či týden a hlasová výzva dá dětem vědět, až jejich čas vyprší!
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
jednorozec25
03/11/2024
Slovensko
Super
Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam
Výhody
super pre dieťa
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Datum použití 2023-11-03
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá
Datum použití 2023-11-03
Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.
Omezení hlasitosti na < 85 dB v souladu s normami EN 50332 pro bezpečný poslech.