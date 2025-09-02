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Dětská bezdrátová sluchátka na uši

TAK4200MP/00

4

| (5) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt

2 Ocenění

Dostupné v

Purpurově fialová
Purpurově fialová
Modrá
Modrá
Růžová
Růžová

Bezpečná, zábavná a vhodná na cesty

Díky barevným LED diodám na mušlích a zábavné funkci bezdrátového sdílení zvuku si děti tato sluchátka zamilují. Hlasitost je omezena s ohledem na dětský sluch a speciální cestovní režim umožňuje dětem bezpečně poslouchat i v hlučnějším prostředí.

Zobrazit všechny výhody

Bezpečná, zábavná a vhodná na cesty

  • Bezdrátová sluchátka na uši

  • Hlasitost omezena na 85 dB

  • LED osvětlení. Sdílení zvuku

  • Odolná a skládací

Vždy bezpečná, vždy zábavná. Omezení hlasitosti pro domov a cestování*

Vždy bezpečná, vždy zábavná. Omezení hlasitosti pro domov a cestování*

Tato sluchátka byla speciálně navržena tak, aby byla mimořádně bezpečná pro dětské uši. Pro poslech doma nebo při studiu je jejich hlasitost omezena na 75 dB. Při poslechu v hlučnějším prostředí mimo domov mohou rodiče pomocí aplikace Philips Headphones nastavit v cestovním režimu limit hlasitosti na 85 dB.*

Pohodlí pro děti a snadné použití

Pohodlí pro děti a snadné použití

Velká kulatá ovládací tlačítka na spodní straně náušníků usnadňují dětem používání těchto sluchátek, zatímco menší náušníky s měkkými polštářky zajišťují pohodlné nošení. Polstrovaný hlavový most lze snadno nastavit tak, aby dokonale padl, a na zadní straně má tečky, které dětem pomáhají poznat, jakým směrem si mají sluchátka nasadit.

Barevný design s LED světly

Barevný design s LED světly

Barevné LED diody v náušnících spolu s vícebarevným designem dodávají těmto sluchátkům nepřehlédnutelný vzhled. LED diody lze nastavit tak, aby svítily různými barvami: skvělé pro děti, které chtějí vyjádřit svůj vlastní styl.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

5

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Výhody

dzwiek i design

Nevýhody

nie ma

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum použití 2025-08-02

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum použití 2025-08-02

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Výhody

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum použití 2025-07-21

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum použití 2025-07-21

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Výhody

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Nevýhody

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum použití 2025-07-15

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Datum použití 2025-07-15

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Upozornění

  1. Hlasitost je omezena na 75 dB v normálním režimu a na 85 dB v cestovním režimu v souladu s normami EN 50332 pro bezpečný poslech.