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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Bezpečné, zábavné a vhodné i na cesty
Tato sluchátka s barevnými LED diodami na náušnících a zábavnou funkcí bezdrátového sdílení zvuku si děti rozhodně zamilují. Díky omezení hlasitosti chrání dětský sluch a speciální cestovní režim umožňuje dětem bezpečný poslech i v rušnějším prostředí.
Bezdrátová sluchátka na uši
Hlasitost omezena na 85 dB
Osvětlení LED. Sdílení zvuku
Odolná a skládací
Tato sluchátka byla speciálně navržena tak, aby byla mimořádně bezpečná pro mladé uši, a jejich hlučnost byla omezena na 75 dB pro poslech doma nebo při studiu. Pro poslech v hlučnějším prostředí mimo domov mohou rodiče pomocí aplikace Philips Headphones nastavit limit hlasitosti 85 dB v cestovním režimu.*
Velká kulatá ovládací tlačítka na spodní straně náušníků usnadňují dětem používání těchto sluchátek, zatímco menší náušníky s měkkými polštářky náušníků zajišťují jejich pohodlné nošení. Polstrovaný náhlavní pásek se snadno nastavuje pro dokonalé přizpůsobení a je vybaven tečkami na zadní straně, které dětem pomáhají poznat, jak si mají sluchátka nasadit.
Barevné LED v náušnících v kombinaci s pestrobarevným designem těchto sluchátek vynikají tím správným způsobem. LED lze nastavit tak, aby svítily různými barvami: skvělé pro děti, které chtějí vyjádřit svůj vlastní styl.
Ocenění
4.0
z 5
5
Recenze
80%
Doporučuje tento produkt
andzis
02/09/2025
Polska
Słuchawki
Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super
Výhody
dzwiek i design
Nevýhody
nie ma
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-02
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-02
D3x69
21/08/2025
Polska
Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki
Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie
Výhody
Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-07-21
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-07-21
HannaKruk
15/08/2025
Polska
Porządne słuchawki dla dzieci
Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.
Výhody
Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.
Nevýhody
Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-07-15
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-07-15
Hlučnost omezena na 75 dB v běžném režimu a 85 dB v cestovním režimu v souladu s normami EN 50332 pro bezpečný poslech.