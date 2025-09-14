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  • Maximálně bezpečná, maximálně zábavná!
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  • Maximálně bezpečná, maximálně zábavná!
  • Maximálně bezpečná, maximálně zábavná!
  • Maximálně bezpečná, maximálně zábavná!
  • Maximálně bezpečná, maximálně zábavná!
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  • Maximálně bezpečná, maximálně zábavná!
  • Maximálně bezpečná, maximálně zábavná!
  • Maximálně bezpečná, maximálně zábavná!
  • Maximálně bezpečná, maximálně zábavná!
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  • Maximálně bezpečná, maximálně zábavná!
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  • Maximálně bezpečná, maximálně zábavná!
  • Maximálně bezpečná, maximálně zábavná!

Dětská sluchátka na uši

TAK2000MP/00

4.8

| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Blue
Blue
Krystalově modrozelená
Krystalově modrozelená
Pink
Pink
Purpurově fialová
Purpurově fialová

Maximálně bezpečná, maximálně zábavná!

Nechte děti pořádně si užít hudbu s těmito barevnými kabelovými sluchátky! Jsou lehká, odolná a jejich hlasitost je omezena pro bezpečný poslech. Přišli kamarádi? Díky sdílení zvuku mohou děti propojit svá sluchátka se sluchátky kamaráda a poslouchat společně.

Zobrazit všechny výhody

Maximálně bezpečná, maximálně zábavná!

  • Kabelová sluchátka na uši

  • Hlasitost omezena na 85 dB

  • Přizpůsobitelná. Sdílení zvuku

  • Odolná a skládací

Vždy bezpečná, vždy zábavná. Hlasitost omezená na 85 dB*

Vždy bezpečná, vždy zábavná. Hlasitost omezená na 85 dB*

Tato sluchátka byla speciálně navržena tak, aby byla bezpečná pro dětský sluch, a jejich hlasitost je omezena na 85 dB*. Hudba, kreslené pořady, filmy, vzdělávací videa: ať už mají rády cokoli, můžete být v klidu, protože víte, že nebudou poslouchat příliš nahlas.

Pohodlí pro děti a snadné použití

Pohodlí pro děti a snadné použití

Menší mušle s měkkými náušníky zajišťují, že jsou tato lehká sluchátka pro děti pohodlná. Polstrovaný hlavový most lze snadno nastavit tak, aby sluchátka dokonale seděla, a tečky na jeho zadní straně dětem pomáhají poznat, jakým směrem si mají sluchátka nasadit.

Pestrý design s přizpůsobitelnými mušlemi

Pestrý design s přizpůsobitelnými mušlemi

Díky pestrobarevnému designu sluchátka vyniknou tím správným způsobem – a děti si je mohou přizpůsobit vlastními uměleckými díly! Stačí zvednout průhledné okénko mušle, vložit vlastní kresby nebo malby a okénko opět zaklapnout.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

14/09/2025

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

12/09/2025

Polska

Polska

Jestem na tak !

Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.

Výhody

wyglad, dzwiek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

12/09/2025

Polska

Polska

Warto kupić

Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .

Výhody

Super cena i jakość dźwięku wygoda

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

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Upozornění

  1. Hlasitost je omezena na 85 dB v souladu s normami EN 50332 pro bezpečný poslech.