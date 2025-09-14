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TAK2000MP/00
Maximálně bezpečná, maximálně zábavná!
Nechte děti pořádně si užít hudbu s těmito barevnými kabelovými sluchátky! Jsou lehká, odolná a jejich hlasitost je omezena pro bezpečný poslech. Přišli kamarádi? Díky sdílení zvuku mohou děti propojit svá sluchátka se sluchátky kamaráda a poslouchat společně.
Kabelová sluchátka na uši
Hlasitost omezena na 85 dB
Přizpůsobitelná. Sdílení zvuku
Odolná a skládací
Tato sluchátka byla speciálně navržena tak, aby byla bezpečná pro dětský sluch, a jejich hlasitost je omezena na 85 dB*. Hudba, kreslené pořady, filmy, vzdělávací videa: ať už mají rády cokoli, můžete být v klidu, protože víte, že nebudou poslouchat příliš nahlas.
Menší mušle s měkkými náušníky zajišťují, že jsou tato lehká sluchátka pro děti pohodlná. Polstrovaný hlavový most lze snadno nastavit tak, aby sluchátka dokonale seděla, a tečky na jeho zadní straně dětem pomáhají poznat, jakým směrem si mají sluchátka nasadit.
Díky pestrobarevnému designu sluchátka vyniknou tím správným způsobem – a děti si je mohou přizpůsobit vlastními uměleckými díly! Stačí zvednout průhledné okénko mušle, vložit vlastní kresby nebo malby a okénko opět zaklapnout.
4.8
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Výhody
wyglad, dzwiek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Výhody
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Hlasitost je omezena na 85 dB v souladu s normami EN 50332 pro bezpečný poslech.