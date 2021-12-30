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Ukončeno

Bezdrátová sluchátka přes uši

TAH9505BK/00

1.9
| (17) Recenze
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Inspirace. Motivace. Koncentrace. Díky skvělým bezdrátovým sluchátkům přes uši s vynikajícím aktivním potlačením hluku a čistým zvukem i při volání. Plně integrovaný nástroj asistent Google vám umožní udělat více práce bez použití rukou.
Zobrazit všechny výhody

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  • Potlačení hluku Pro

  • Integrovaná funkce Google Assistant

  • Vícebodové připojení Bluetooth

  • Dotykové ovládání

Hybridní technologie aktivního potlačení hluku. Zaměřte se, na co chcete

Hybridní technologie aktivního potlačení hluku. Zaměřte se, na co chcete

Když si skladba zaslouží vaši plnou pozornost, tato bezdrátová sluchátka vám umožní ponořit se do hudby. Jeden externí a jeden interní mikrofon společně odfiltrují okolní hluk. Překrytím pravého náušníku aktivujete režim Awareness a můžete opět začít vnímat okolní svět.

Zaoblený design přes uši. Elegantní vzhled, vynikající zvuk

Zaoblený design přes uši. Elegantní vzhled, vynikající zvuk

Kulaté náušníky propůjčují osobitý styl. Uzavřený tvar přiléhá přes uši a pasivně izoluje vnější hluk. Dokonale vyladěné 40mm reproduktory poskytují hluboké basy, vyvážený střední rozsah a brilantní vysoké frekvence.

Aplikace Philips Headphones. Vlastní ovládání zvuku

Aplikace Philips Headphones. Vlastní ovládání zvuku

Zvýrazněte basy. Stáhněte výšky. Aplikace Philips Headphones umožňuje ovládat hudbu, kterou posloucháte. Upravujte si úrovně sami nebo si vyberte z přednastavených stylů zvuku. Mezi přednastavenými režimy ANC můžete také přepínat jedním klepnutím.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

1.9

z 5

17

Recenze

4

30/12/2021

Polska

Polska

Sztos

Słuchawki sztos. Wykonanie, jakość dźwięku, funkcjonalność - 10/10 Polecam wszystkim audiofilom

Výhody

Wszytko

Nevýhody

Nie ma

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

01/02/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične

Lahke, z enim polnjenjem zdržijo dolgo časa, ANC je zelo dober, povezava dveh naprav je delovala zelo dobro, mikrofon za telefonski klic je odličen tudi kakovost glasbe je nadpovprečna.

Výhody

Odzivne, dobro zaduši zunanje zvoke

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

22/04/2024

Україна

Україна

Ověřený kupující

Навушниками задоволений повністю.

Навушниками задоволений повністю, шумодав, якість звуку, батарея все на 5+.

Nevýhody

Мінусів поки не знайшов.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH9505BK Накладні бездротові навушники

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH9505BK Накладні бездротові навушники

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