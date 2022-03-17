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Ukončeno

Bezdrátová sluchátka přes uši pro zvuk Hi-Res

TAH8505BK/00

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Ovládejte ticho
Poslouchejte hudbu, ne déšť. Funkci aktivního potlačení hluku v těchto bezdrátových sluchátkách přes uši můžete ovládat tak, aby odpovídala vaší situaci. Díky 30 hodinám přehrávání a flexibilnímu rychlému nabíjení si můžete dopřát hudbu na celou cestu
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bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením šumu

Ovládejte ticho

  • 40mm reproduktory / uzavřená

30 hodin přehrávání nebo hovorů (25 hodin se zapnutou funkcí ANC)

Tato sluchátka jsou připravena na každou cestu. Jedno nabití trvá pouze 2 hodiny. Získáte 30 hodin přehrávání (nebo doby hovoru) s vypnutou funkcí aktivního potlačení hluku a 25 hodin, je-li tato funkce zapnutá. Dvě úrovně nabíjení – Rapid Charge a Quick Charge – vám zajistí 2 nebo 6 hodin navíc.

Funkce aktivního potlačení hluku (ANC). Poslouchejte hudbu, ne okolí

Hoďte všechno za hlavu s funkcí aktivního potlačení hluku. Pouhým stisknutím tlačítka můžete odstranit hluk vlaku nebo rušné kanceláře. Pokud půjdete ven, můžete poslouchat svou hudbu a zároveň vnímat hluk ulice v režimu Awareness.

Hladký, nastavitelný sluchátkový oblouk. Náušníky s měkkým polstrováním

Dokonale vyladěné neodymové akustické reproduktory poskytují hluboké basy a čisté střední frekvence, od seznamu skladeb po podcast. Měkké polstrování náušníků zakrývá celé ucho a vytváří utěsnění, které pasivně izoluje vnější hluk. Sluchátkový oblouk je lehký, snadno nastavitelný a hladký: takže se nestane, že by se vám sluchátka zamotala do vlasů.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

17/03/2022

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %

Výhody

Dzwięk super bas mega

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

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