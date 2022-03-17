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Ukončeno
TAH8505BK/00
40mm reproduktory / uzavřená
Tato sluchátka jsou připravena na každou cestu. Jedno nabití trvá pouze 2 hodiny. Získáte 30 hodin přehrávání (nebo doby hovoru) s vypnutou funkcí aktivního potlačení hluku a 25 hodin, je-li tato funkce zapnutá. Dvě úrovně nabíjení – Rapid Charge a Quick Charge – vám zajistí 2 nebo 6 hodin navíc.
Hoďte všechno za hlavu s funkcí aktivního potlačení hluku. Pouhým stisknutím tlačítka můžete odstranit hluk vlaku nebo rušné kanceláře. Pokud půjdete ven, můžete poslouchat svou hudbu a zároveň vnímat hluk ulice v režimu Awareness.
Dokonale vyladěné neodymové akustické reproduktory poskytují hluboké basy a čisté střední frekvence, od seznamu skladeb po podcast. Měkké polstrování náušníků zakrývá celé ucho a vytváří utěsnění, které pasivně izoluje vnější hluk. Sluchátkový oblouk je lehký, snadno nastavitelný a hladký: takže se nestane, že by se vám sluchátka zamotala do vlasů.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Szymon G
17/03/2022
Polska
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %
Výhody
Dzwięk super bas mega
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
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