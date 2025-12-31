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Ukončeno
TAH6506BK/00
Aktivní potlačení šumu
Tenká a lehká
Vícebodové párování
Chcete snížit hluk, když jste na cestách? Vnitřní mikrofony v náušnících těchto bezdrátových sluchátek přes uši filtrují hluk motoru, který nechcete slyšet, a díky tomu si můžete do sytosti užívat svých milovaných skladeb.
Oválné náušníky a tenký rám přinášejí nezaměnitelný styl. Tato sluchátka přes uši těsní tak, že pasivně izolují vnější hluk. 32mm reproduktory zajišťují hluboké basy a čistý zvuk.
Zefektivněte svůj pracovní den. Tato bezdrátová sluchátka se dokáží současně připojit ke dvěma zařízením s podporou rozhraní Bluetooth a podle potřeby mezi nimi přepínat. Vy tak můžete poslouchat hudbu z notebooku a přijímat hovory z telefonu.
Recenze
Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.