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Ukončeno

Bezdrátová sluchátka

TAH6506BK/00

Každý okamžik. Každý den.
Tato pozoruhodně tenká bezdrátová sluchátka jsou tu od toho, aby vám pomohla s koncentrací. Díky aktivnímu potlačení hluku se budete moct do své oblíbené hudby opravdu ponořit, ať už jste kdekoli. Práce na více věcech najednou není problém – sluchátka lze naráz spárovat se dvěma zařízeními.
Zobrazit všechny výhody

Každý okamžik. Každý den.

  • Aktivní potlačení šumu

  • Tenká a lehká

  • Vícebodové párování

Zaměření na vaši hudbu. Aktivní potlačení hluku

Zaměření na vaši hudbu. Aktivní potlačení hluku

Chcete snížit hluk, když jste na cestách? Vnitřní mikrofony v náušnících těchto bezdrátových sluchátek přes uši filtrují hluk motoru, který nechcete slyšet, a díky tomu si můžete do sytosti užívat svých milovaných skladeb.

Tenký design náušníků. Osobitý vzhled

Oválné náušníky a tenký rám přinášejí nezaměnitelný styl. Tato sluchátka přes uši těsní tak, že pasivně izolují vnější hluk. 32mm reproduktory zajišťují hluboké basy a čistý zvuk.

Vícebodové připojení Bluetooth. Pracujte lépe

Vícebodové připojení Bluetooth. Pracujte lépe

Zefektivněte svůj pracovní den. Tato bezdrátová sluchátka se dokáží současně připojit ke dvěma zařízením s podporou rozhraní Bluetooth a podle potřeby mezi nimi přepínat. Vy tak můžete poslouchat hudbu z notebooku a přijímat hovory z telefonu.

Technické specifikace

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Recenze

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