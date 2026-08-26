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5000 seriesBezdrátová sluchátka přes uši

TAH5209BK/00

5

| (2) Recenze

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá

Skvělé pohodlí, vynikající zvuk, kompaktní ohnutí

Nasaďte sluchátka do uší a vychutnejte si opravdové pohodlí, které si užijete při poslouchání hudby. Získáte bohatý zvuk s hlubokými basy i při nízké hlasitosti, až 65 hodin přehrávání. Plus se snadno ohýbají, aby je šlo na cesty uschovat.

Zobrazit všechny výhody

Skvělé pohodlí, vynikající zvuk, kompaktní ohnutí

  • Lehká sluchátka přes uši

  • Přirozený zvuk. Dynamické basy

  • Až 65 hodin přehrávání

  • Jasný zvuk hovorů

Tak lehká a pohodlná,že je můžete nosit celé hodiny

Tak lehká a pohodlná,že je můžete nosit celé hodiny

Tato sluchátka přes uši jsou uzpůsobena pro každodenní pohodlí. Polstrovaný sluchátkový oblouk je tak lehký,že ho sotva ucítíte,a měkké náušníky lze snadno nastavit do ideální polohy. Oba náušníky jsou navíc polstrované paměťovou pěnou – čím častěji je budete nosit,tím více si je zamilujete.

Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech

Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech

Díky 40mm reproduktorům získáte skvělý zvuk a dobrou pasivní izolaci hluku díky provedení,které skvěle padne na uši. Pokud máte rádi hluboké basy,stačí si prostřednictvím aplikace Philips Headphones aktivovat funkci Dynamic Bass a poté si naplno vychutnat své oblíbené skladby,i když posloucháte při nízkých hlasitostech.

Až 65 hodin přehrávání a rychlé nabíjení

Až 65 hodin přehrávání a rychlé nabíjení

Díky výdrži,která pokryje až 65 hodin přehrávání vám tato bezdrátová sluchátka vystačí na spoustu playlistů. Prostřednictvím rozhraní USB-C se plně dobijí za pouhé 2 hodiny,zatímco 5minutové rychlodobití vám zajistí dostatek energie na další 3 hodiny přehrávání.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
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5.0

z 5

2

Recenze

4
3
2
1

26/08/2026

Polska

Polska

Super słuchawki polecam

Słuchawki super do pociągu idealne kupiłem w media expert z kodem rabatowym za zniszczony sprzęt zapłaciłem tylko 1 grosz słuchawki były ciche ale wystarczyło wejście do aplikacji Philips Headphones i zwiększyc parametry słuchawki dobrze tłumią jeśli chcesz używać ich w rozmowie z inną osobą to nie polecam puścisz muzykę film cicho i nie będziesz słyszał drugiej osoby ponieważ tak dobrze wyciszają

Výhody

Głośnie jak się zmieni ustawienie ,mają ochronę słuchu , dobrze wyciszają

Nevýhody

Brak

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Datum použití 2026-08-18

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Datum použití 2026-08-18

12/04/2026

Polska

Polska

Dynamiczny bas

polecam ten model słuchawek bo są bardzo fajne Także polecam firmę Philips

Výhody

Mają dynamiczny bas i ładny wygląd aplikacji i ogólnie podoba mi się ta kolorystyka biały

Nevýhody

Nic po prostu ludzie narzekają a ja nie słucham się ludzi

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Datum použití 2026-03-12

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Datum použití 2026-03-12

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