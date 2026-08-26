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TAH5209BK/00
Skvělé pohodlí, vynikající zvuk, kompaktní ohnutí
Nasaďte sluchátka do uší a vychutnejte si opravdové pohodlí, které si užijete při poslouchání hudby. Získáte bohatý zvuk s hlubokými basy i při nízké hlasitosti, až 65 hodin přehrávání. Plus se snadno ohýbají, aby je šlo na cesty uschovat.
Lehká sluchátka přes uši
Přirozený zvuk. Dynamické basy
Až 65 hodin přehrávání
Jasný zvuk hovorů
Tato sluchátka přes uši jsou uzpůsobena pro každodenní pohodlí. Polstrovaný sluchátkový oblouk je tak lehký,že ho sotva ucítíte,a měkké náušníky lze snadno nastavit do ideální polohy. Oba náušníky jsou navíc polstrované paměťovou pěnou – čím častěji je budete nosit,tím více si je zamilujete.
Díky 40mm reproduktorům získáte skvělý zvuk a dobrou pasivní izolaci hluku díky provedení,které skvěle padne na uši. Pokud máte rádi hluboké basy,stačí si prostřednictvím aplikace Philips Headphones aktivovat funkci Dynamic Bass a poté si naplno vychutnat své oblíbené skladby,i když posloucháte při nízkých hlasitostech.
Díky výdrži,která pokryje až 65 hodin přehrávání vám tato bezdrátová sluchátka vystačí na spoustu playlistů. Prostřednictvím rozhraní USB-C se plně dobijí za pouhé 2 hodiny,zatímco 5minutové rychlodobití vám zajistí dostatek energie na další 3 hodiny přehrávání.
5.0
z 5
2
Recenze
Kubix2137
26/08/2026
Polska
Super słuchawki polecam
Słuchawki super do pociągu idealne kupiłem w media expert z kodem rabatowym za zniszczony sprzęt zapłaciłem tylko 1 grosz słuchawki były ciche ale wystarczyło wejście do aplikacji Philips Headphones i zwiększyc parametry słuchawki dobrze tłumią jeśli chcesz używać ich w rozmowie z inną osobą to nie polecam puścisz muzykę film cicho i nie będziesz słyszał drugiej osoby ponieważ tak dobrze wyciszają
Výhody
Głośnie jak się zmieni ustawienie ,mają ochronę słuchu , dobrze wyciszają
Nevýhody
Brak
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum použití 2026-08-18
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum použití 2026-08-18
FabianNol
12/04/2026
Polska
Dynamiczny bas
polecam ten model słuchawek bo są bardzo fajne Także polecam firmę Philips
Výhody
Mają dynamiczny bas i ładny wygląd aplikacji i ogólnie podoba mi się ta kolorystyka biały
Nevýhody
Nic po prostu ludzie narzekają a ja nie słucham się ludzi
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum použití 2026-03-12
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Datum použití 2026-03-12