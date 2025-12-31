3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
TAH2005BK/00
Měkké, pohodlné polstrování
40mm reproduktory
Lehký sluchátkový oblouk
2m kabel sluchátek
Tato kabelová sluchátka přes uši vám umožní poslouchat pohodlně, jak dlouho budete chtít. Výkonné 40mm reproduktory poskytují čistý a zřetelný zvuk. Sluchátka přes uši zajišťují dobrou pasivní izolaci hluku a ostatní neslyší, co posloucháte.
Polstrovaný, nastavitelný sluchátkový oblouk se hodí na každou hlavu a měkké polstrování náušníků je skvělé pro dlouhodobý poslech. Není k dispozici baterie, takže není omezena doba přehrávání. Ideální, pokud se nemůžete nabažit nejnovějších podcastů.
2m kabel sluchátek je ideální na připojení k notebooku nebo tabletu. Pokud jste na cestách, tento kabel vám umožní zařízení bezpečně uložit do tašky nebo do kapsy a vy můžete poslouchat hudbu bez použití rukou.
Recenze