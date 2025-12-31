VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Přišel váš čas
  • Přišel váš čas
  • Přišel váš čas
  • Přišel váš čas
  • Přišel váš čas
  • Přišel váš čas
  • Přišel váš čas
  • Přišel váš čas
  • Přišel váš čas
  • Přišel váš čas
  • Přišel váš čas
  • Přišel váš čas
  • Přišel váš čas
  • Přišel váš čas
  • Přišel váš čas
  • Přišel váš čas

Ukončeno

Sluchátka přes uši

TAH2005BK/00

Přišel váš čas
Tato jednoduchá sluchátka přes uši nabízejí pohodlné nošení a čistý zvuk, ať už posloucháte své oblíbené písničky nebo nejnovější podcasty. Dvoumetrový kabel je ideálně dlouhý pro každodenní použití a pro připojení k vašim oblíbeným zařízením.
Zobrazit všechny výhody

Přišel váš čas

  • Měkké, pohodlné polstrování

  • 40mm reproduktory

  • Lehký sluchátkový oblouk

  • 2m kabel sluchátek

Zaposlouchejte se

Tato kabelová sluchátka přes uši vám umožní poslouchat pohodlně, jak dlouho budete chtít. Výkonné 40mm reproduktory poskytují čistý a zřetelný zvuk. Sluchátka přes uši zajišťují dobrou pasivní izolaci hluku a ostatní neslyší, co posloucháte.

Celodenní pohodlí. Každodenní pohodlí

Polstrovaný, nastavitelný sluchátkový oblouk se hodí na každou hlavu a měkké polstrování náušníků je skvělé pro dlouhodobý poslech. Není k dispozici baterie, takže není omezena doba přehrávání. Ideální, pokud se nemůžete nabažit nejnovějších podcastů.

Připojte se ke svým oblíbeným zařízením

2m kabel sluchátek je ideální na připojení k notebooku nebo tabletu. Pokud jste na cestách, tento kabel vám umožní zařízení bezpečně uložit do tašky nebo do kapsy a vy můžete poslouchat hudbu bez použití rukou.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu