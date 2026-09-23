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Sluchátka do uší s mikrofonem

TAE5008WT/00

Dostupné v

Bílá
Bílá
Modrá
Modrá
Černá
Černá

Dunivé basy.

Vychutnejte si působivé basy ve všech svých skladbách. Tato sluchátka do uší pohodlně sedí a díky ovládání na kabelu lze snadno procházet seznamy skladeb. To se hodí, když zazvoní telefon právě ve chvíli, kdy se ve vaší oblíbené skladbě schyluje k nejlepšímu!

Zobrazit všechny výhody

Dunivé basy.

  • Výkonné basy

  • Lehká, do uší

  • Ovládání na kabelu se 3 tlačítky

  • Konektor USB-C

Bohaté basy. Čistý zvuk, ať už posloucháte cokoli

Jaký by to byl život na cestách bez vašich oblíbených skladeb? Tato sluchátka přinášejí výrazné basy z výkonných 10mm reproduktorů. Vychutnejte si pohodlný poslech ze sluchátek, co dokonale padnou.

Zabudovaný převodník DAC zlepšuje kvalitu zvuku

Vychutnejte si seznamy skladeb na maximum a poslouchejte je tak, jak mají být slyšeny. Sluchátka jsou vybavena zabudovaným převodníkem DAC, který vylepšuje kvalitu toho, co posloucháte. Vychutnejte si každou vteřinu svých oblíbených skladeb.

Poslouchejte celý den v naprostém pohodlí

Oválná akustická trubka a vyměnitelné gumové koncovky ve třech velikostech perfektně utěsní ucho, takže můžete sluchátka nosit dlouhé hodiny. Vychutnejte si celodenní pohodlí.

Technické specifikace

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  1. Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.