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TAE5008WT/00
Dunivé basy.
Vychutnejte si působivé basy ve všech svých skladbách. Tato sluchátka do uší pohodlně sedí a díky ovládání na kabelu lze snadno procházet seznamy skladeb. To se hodí, když zazvoní telefon právě ve chvíli, kdy se ve vaší oblíbené skladbě schyluje k nejlepšímu!
Výkonné basy
Lehká, do uší
Ovládání na kabelu se 3 tlačítky
Konektor USB-C
Jaký by to byl život na cestách bez vašich oblíbených skladeb? Tato sluchátka přinášejí výrazné basy z výkonných 10mm reproduktorů. Vychutnejte si pohodlný poslech ze sluchátek, co dokonale padnou.
Vychutnejte si seznamy skladeb na maximum a poslouchejte je tak, jak mají být slyšeny. Sluchátka jsou vybavena zabudovaným převodníkem DAC, který vylepšuje kvalitu toho, co posloucháte. Vychutnejte si každou vteřinu svých oblíbených skladeb.
Oválná akustická trubka a vyměnitelné gumové koncovky ve třech velikostech perfektně utěsní ucho, takže můžete sluchátka nosit dlouhé hodiny. Vychutnejte si celodenní pohodlí.
Recenze
Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.