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  • Hudba, která se nezamotá
  • Hudba, která se nezamotá
  • Hudba, která se nezamotá
  • Hudba, která se nezamotá
  • Hudba, která se nezamotá
  • Hudba, která se nezamotá
  • Hudba, která se nezamotá
  • Hudba, která se nezamotá
  • Hudba, která se nezamotá
  • Hudba, která se nezamotá
  • Hudba, která se nezamotá

Ukončeno

Bezdrátová sluchátka do uší s mikrofonem

TAE1205BK/00

1
| (3) Recenze
Hudba, která se nezamotá
Držte si hudbu u sebe. Tato bezdrátová sluchátka odolná proti stříkající vodě a potu poskytují skvělý zvuk, pohodlné uchycení do uší a až 7 hodin přehrávání. Pokud potřebujete víc, rychlé nabití za 15 minut poskytne další hodinu přehrávání hudby.
Zobrazit všechny výhody

Hudba, která se nezamotá

  • 8mm reproduktory / uzavřená

  • Komfortní tvarování

  • Odolnost proti vodě a potu IPX4

  • Skvělá pasivní izolace hluku

Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4

Díky hodnocení IPX4 jsou tato skutečně bezdrátová sluchátka odolná proti stříkající vodě z jakéhokoli směru. Nebude jim vadit ani trocha potu a nemusíte se obávat, že vás venku případně zastihne déšť.

Bezpečné, flexibilní, pohodlné

Pružné koncovky sluchátek se pohodlně usadí pod okraj ucha a umožňují pevné nasazení a lepší izolaci pasivního hluku. Oválný zvukovod a vyměnitelné kryty sluchátek umožňují pohodlné nošení v uších. Plochý sluchátkový kabel pohodlně sedí za krkem, ať už jsou sluchátka uvnitř nebo vně.

Magnetická sluchátka. Plochý kabel, který se nezamotá

Tato sluchátka mají magnetické vnitřní části, které drží u sebe, a plochý kabel sluchátek, který se nezamotává. Když je vytáhnete z tašky nebo kapsy, nebudete muset rozvazovat uzel, než si budete moci naladit svůj seznam skladeb.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

1.0

z 5

3

Recenze

5
4
3
2

04/06/2025

Polska

Polska

Nie dla aktywnych! Wypadają z uszu :(

Wypadają z uszu, przy nieznacznym ruchu głowy, niezależnie od wielkości wkładek, sztywny kabel, panel sterowania i bateria wiszą przy policzkach, zamiast opierać się na ramionach, co pomaga wypadaniu słuchawek. Dźwięk, zasięg i sterowanie OK, ale wypadają przy najmniejszej aktywności, przez co są bezużyteczne.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem

28/09/2023

Hrvatska

Hrvatska

Jako loše slušalice

Slušalice prekidaju razgovor nakon svakih 5 minuta,baterija se ultra brzo troši.ne traje po navedenom u opisu.. ne preporučujem

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

01/05/2021

România

România

Produsul m-a impresionat negativ

Nu recomand nimanui acest produs! In primul rand, microfonul se aude foarte rau. Se aude un bazait puternic cand incerci sa vorbesti, motiv pentru care cel care ar trebui sa te asculte nu te poate intelege, sau te poate, doar ca foarte greu. Motiv pentru care nu poti sa le folosesti in caz ca vrei sa vorbesti cu cineva. In al doilea rand, sunetul se aude foarte rau. Tot timpul se aude un tiuit puternic, sau daca incerci sa dai volumul mai tare, se aude bruiat, motiv pentru care daca vrei sa asculti muzica sau ceva, trebuie la un volum mic. In al treilea rand, nu sunt deloc "friendly-use". De exemplu daca incerci sa dai volumul mai tare, nu poti tine apasat mai mult timp, nu poti apasa mai reped(la fel si pentru volum mai mic), trebuie sa apesi pe +/-, astepti 3 secunde, apoi apesi iar si tot asa, iar dupa un minut, te poti bucura ca ai schimbat volumul, bine, adevarul e ca daca se aude baraind, nu prea ai motiv sa dai sunetul mai tare. De asemena, daca pana aici nu au fost suficiente argumente, ganditi-va ca cel putin la mine, le am de o zi, le-am lasat la incarcat 2 ore(asa scrie pe manual), au stat pornite o ora jumatate si s-au descarcat, le-am incarcat de doua ori pana acum, momentan se afla la incarcat(a treia oara).. In concluzie, feriti-va de acest model de casti, am incercat sa le returnez dar nu pot(motiv: "neigienic"). Avand in vedere ca pare a fi un produs defectuos, ar trebui sa se poata returna sau sa-mi inlocuiasca produsul cu altul nou sa macar sa mi le repare..

Výhody

Nu pot sa gasesc.

Nevýhody

Microfonul adauga un zgomot, un bazait foarte puternic pe fundal, se aude un tiuit in casti, nu poti sa le folosesti cu un volum ridicat pentru ca se aude bazaind,

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon

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