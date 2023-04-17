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Ukončeno
TAB8805/10
Výkonný zvuk jako v kině
Díky tomuto výkonnému soundbaru s bezdrátovým subwooferem si filmový večer užijete naplno. Pohlcující trojrozměrný zvuk technologie Dolby Atmos vás vtáhne do děje. Kompatibilita s technologií Play-Fi usnadňuje vytvoření skutečně prostorové sestavy.
Max. 400 W. Bezdrátový subwoofer
Dolby Atmos®
Kompatibilní s technologií DTS Play-Fi
Připojení k hlasovým asistentům
Tento soundbar přinese 300 W bohatého zvuku všemu, na co se díváte, i každé vaší oblíbené skladbě. 3.1 kanály naplní každou místnost kouzelnou hudbou, dunivými efekty a naprosto čistými dialogy. Bezdrátový subwoofer umocní každý výbuch a každý rytmus.
Více napětí, ať už se díváte na cokoli. Tento soundbar kompatibilní se systémem Dolby Atmos reprodukuje hloubku i výšku a vytváří virtuální trojrozměrný prostorový zvuk, který bude proudit nad vámi i kolem vás.
Požádejte zařízení podporující aplikaci Alexa nebo jakýkoli reproduktor s aplikací Google Assistant, aby přehrával hudbu přes soundbar. Máte raději Siri? Tento soundbar podporuje technologii Apple AirPlay 2, jí se tedy můžete ptát také. Zesilujte hudbu. Přeskakujte skladby. Všechno zcela bez použití rukou.
4.2
z 5
17
Recenze
VIWA70
17/04/2023
Polska
Soudbar
Witam po otrzymaniu informacji od was problem udało się rozwiązać soundbar połączył się z telewizorem przez wifi działa super jestem zaskoczony i to pozytywnie.Jak na moje potrzeby to jestem zadowolony Co do pomocy technicznej szybko sprawnie i konkretnie informacje czytelne i zrozumiałe miałem z już przyjemność korzystać z waszych usług i potwierdza się że działacie szybko miło i profesjonalnie Pozdrawiam Mariusz
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Datum použití 2022-03-17
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Datum použití 2022-03-17
Rafix1511
28/04/2022
Polska
Wart Uwagi
Jakoś za specjalnie nie byłem przekonany do tej firmy ale soundbar zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jedyne problemy to uzyskanie dźwięku dolby Atmos myślę że w aktualizacji zostanie to poprawione. Polecam wszystkim
Výhody
Dźwięk bass elegancki
Nevýhody
Oprogramowanie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Datum použití 2021-03-28
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Datum použití 2021-03-28
Joanna159*
07/03/2021
Polska
Rewelacja
Długo zastanawialiśmy się nad zakupem soundbara. Braliśmy pod uwagę kilka modeli różnych producentów. Ostatecznie wybór padł na Philipsa. I był to strzał w 10! Dźwięk jest po prostu rewelacyjny. Dzięki Dolby Atmos mamy w domu własne kino. Mam nadzieję, że sąsiedzi będą wyrozumiali ;). Cały zestaw ładnie się prezentuje. Łatwo się go też podłącza. Naprawdę udany zakup. Polecam każdemu.
Výhody
jakość dźwięku, wygląd
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Datum použití 2021-02-07
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Datum použití 2021-02-07