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  • Alternativní fotografie produktu
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Ukončeno

Soundbar 3.1 s bezdrátovým subwooferem

TAB8805/10

4.2

| (17) Recenze

Výkonný zvuk jako v kině

Díky tomuto výkonnému soundbaru s bezdrátovým subwooferem si filmový večer užijete naplno. Pohlcující trojrozměrný zvuk technologie Dolby Atmos vás vtáhne do děje. Kompatibilita s technologií Play-Fi usnadňuje vytvoření skutečně prostorové sestavy.

Zobrazit všechny výhody

Výkonný zvuk jako v kině

  • Max. 400 W. Bezdrátový subwoofer

  • Dolby Atmos®

  • Kompatibilní s technologií DTS Play-Fi

  • Připojení k hlasovým asistentům

Chytrý reproduktor soundbar. Výkonný filmový zvuk

Chytrý reproduktor soundbar. Výkonný filmový zvuk

Tento soundbar přinese 300 W bohatého zvuku všemu, na co se díváte, i každé vaší oblíbené skladbě. 3.1 kanály naplní každou místnost kouzelnou hudbou, dunivými efekty a naprosto čistými dialogy. Bezdrátový subwoofer umocní každý výbuch a každý rytmus.

Dolby Atmos. Napínavější zážitek

Dolby Atmos. Napínavější zážitek

Více napětí, ať už se díváte na cokoli. Tento soundbar kompatibilní se systémem Dolby Atmos reprodukuje hloubku i výšku a vytváří virtuální trojrozměrný prostorový zvuk, který bude proudit nad vámi i kolem vás.

Připojení k oblíbeným zařízením s funkcí hlasového asistenta

Připojení k oblíbeným zařízením s funkcí hlasového asistenta

Požádejte zařízení podporující aplikaci Alexa nebo jakýkoli reproduktor s aplikací Google Assistant, aby přehrával hudbu přes soundbar. Máte raději Siri? Tento soundbar podporuje technologii Apple AirPlay 2, jí se tedy můžete ptát také. Zesilujte hudbu. Přeskakujte skladby. Všechno zcela bez použití rukou.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

17

Recenze

17/04/2023

Polska

Polska

Soudbar

Witam po otrzymaniu informacji od was problem udało się rozwiązać soundbar połączył się z telewizorem przez wifi działa super jestem zaskoczony i to pozytywnie.Jak na moje potrzeby to jestem zadowolony Co do pomocy technicznej szybko sprawnie i konkretnie informacje czytelne i zrozumiałe miałem z już przyjemność korzystać z waszych usług i potwierdza się że działacie szybko miło i profesjonalnie Pozdrawiam Mariusz

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Datum použití 2022-03-17

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Datum použití 2022-03-17

28/04/2022

Polska

Polska

Wart Uwagi

Jakoś za specjalnie nie byłem przekonany do tej firmy ale soundbar zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jedyne problemy to uzyskanie dźwięku dolby Atmos myślę że w aktualizacji zostanie to poprawione. Polecam wszystkim

Výhody

Dźwięk bass elegancki

Nevýhody

Oprogramowanie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Datum použití 2021-03-28

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Datum použití 2021-03-28

07/03/2021

Polska

Polska

Rewelacja

Długo zastanawialiśmy się nad zakupem soundbara. Braliśmy pod uwagę kilka modeli różnych producentów. Ostatecznie wybór padł na Philipsa. I był to strzał w 10! Dźwięk jest po prostu rewelacyjny. Dzięki Dolby Atmos mamy w domu własne kino. Mam nadzieję, że sąsiedzi będą wyrozumiali ;). Cały zestaw ładnie się prezentuje. Łatwo się go też podłącza. Naprawdę udany zakup. Polecam każdemu.

Výhody

jakość dźwięku, wygląd

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Datum použití 2021-02-07

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Datum použití 2021-02-07

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu