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  • Trénujte chytřeji
  • Trénujte chytřeji
  • Trénujte chytřeji

Ukončeno

Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka

TAA7306BK/00

4.4
| (11) Recenze | 88% Doporučuje tento produkt
Trénujte chytřeji
Běhejte rychleji. Skákejte výše. Tato skutečně bezdrátová sportovní sluchátka se mohou pochlubit odnímatelnými držáky za uši a mimořádně bezpečným nošení. Energizující zvuk vám umožní soustředit se a vestavěný snímač srdečního tepu vám pomůže trénovat podle potřeb vašeho těla.
Zobrazit všechny výhody

Trénujte chytřeji

  • Padnou do uší

  • Snímač srdečního tepu

  • Háčky za uši nebo koncovky sluchátek

  • UV čištění

Přizpůsobivé usazení. Háčky za uši nebo koncovky sluchátek

Přizpůsobivé usazení. Háčky za uši nebo koncovky sluchátek

Při lehkých až středně intenzivních tréninzích díky pružným a odnímatelným koncovkám spolehlivě sedí. Chystáte-li se na náročnější trénink, odnímatelné háčky za uši zajistí, že sluchátka zůstanou na svém místě. Vyberte si barvu háčku za uši nebo koncovek padnoucí vašemu stylu.

Naslouchejte svému tělu. Snímač srdečního tepu.

Naslouchejte svému tělu. Snímač srdečního tepu.

Trénujte chytřeji díky snímači srdečního tepu, který je kompatibilní s oblíbenými fitness aplikacemi a aplikací Philips Headphone. Pokud vybraná aplikace podporuje aktualizace v reálném čase, uslyšíte při tréninku údaje o srdečním tepu. Budete vědět, kdy je třeba zátěž zvýšit a kdy se držet zpátky.

Pusťte se do toho, zůstaňte svěží. Čištění UV zářením.

Pusťte se do toho, zůstaňte svěží. Čištění UV zářením.

Posilujte. Vyběhněte na běžecký pás. Ať si chcete vyplavit endorfin jakkoli, tato sluchátka vám nebrání se zapotit! Po tréninku stačí sluchátka vsadit do nabíjecího pouzdra a UV čisticí cyklus odstraní až 99 % bakterií.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

11

Recenze

88%

Doporučuje tento produkt

4
3

01/06/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

perfektní zvuk, super drží v uších,

Výběr byl, jasný kvůli voděodolnosti, možné výměny nádstavců

Výhody

voděodolnost

Nevýhody

nefunkční appka v mobilu...ale i tak fungují

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA7306BK Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA7306BK Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka

07/10/2023

Polska

Polska

Ověřený kupující

Świetni dzwięk

Słuchawki grają bardzo dobrze pomimo awarii uważam, że jest to świetny zakup. P.S. Reklamacja w sklepie przebiegła pomyślnie i otrzymałem nowe słuchawki.

Výhody

Głęboki bas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

02/12/2022

Polska

Polska

10/10

Muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiej jakości dźwięku.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

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