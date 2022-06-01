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Ukončeno
TAA7306BK/00
Padnou do uší
Snímač srdečního tepu
Háčky za uši nebo koncovky sluchátek
UV čištění
Při lehkých až středně intenzivních tréninzích díky pružným a odnímatelným koncovkám spolehlivě sedí. Chystáte-li se na náročnější trénink, odnímatelné háčky za uši zajistí, že sluchátka zůstanou na svém místě. Vyberte si barvu háčku za uši nebo koncovek padnoucí vašemu stylu.
Trénujte chytřeji díky snímači srdečního tepu, který je kompatibilní s oblíbenými fitness aplikacemi a aplikací Philips Headphone. Pokud vybraná aplikace podporuje aktualizace v reálném čase, uslyšíte při tréninku údaje o srdečním tepu. Budete vědět, kdy je třeba zátěž zvýšit a kdy se držet zpátky.
Posilujte. Vyběhněte na běžecký pás. Ať si chcete vyplavit endorfin jakkoli, tato sluchátka vám nebrání se zapotit! Po tréninku stačí sluchátka vsadit do nabíjecího pouzdra a UV čisticí cyklus odstraní až 99 % bakterií.
4.4
z 5
11
Recenze
88%
Doporučuje tento produkt
Hrazda
01/06/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
perfektní zvuk, super drží v uších,
Výběr byl, jasný kvůli voděodolnosti, možné výměny nádstavců
Výhody
voděodolnost
Nevýhody
nefunkční appka v mobilu...ale i tak fungují
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA7306BK Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA7306BK Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka
Toruń1981
07/10/2023
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Świetni dzwięk
Słuchawki grają bardzo dobrze pomimo awarii uważam, że jest to świetny zakup. P.S. Reklamacja w sklepie przebiegła pomyślnie i otrzymałem nowe słuchawki.
Výhody
Głęboki bas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Karol1998
02/12/2022
Polska
10/10
Muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiej jakości dźwięku.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless