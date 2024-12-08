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TAA6709BK/00
Skutečně bezdrátová sluchátka s otevřenou konstrukcí
Vzduchový přenos zvuku
Ochrana proti prachu a vodě IP55
Až 28 hodin přehrávání
Díky otevřenému designu těchto sluchátek nemusíte experimentovat s hledáním správné velikosti koncovek. Pohodlné oblouky za uši se provléknou kolem vašich uší a pogumovaná kotva na konci každého z nich se jemně přichytí pod uchem pro mimořádně bezpečné a spolehlivé uchycení.
Hudba, audioknihy, podcasty, tréninkové playlisty – ať už posloucháte cokoli, užijete si dobrý zvuk se slušnými basy. Každé sluchátko je bezpečně uchyceno na křivce vašeho vnějšího ucha a přesné měniče směrují zvuk do vašich zvukovodů, aniž by je utěsňovaly, takže při poslechu uslyšíte i své okolí.
Jděte na procházku lesem. Běhejte v dešti. Stupeň krytí IP55 znamená, že těmto otevřeným sluchátkům nevadí pot, vlhkost ani prach. Nikdy tak nebudete mít výmluvu zůstat doma na pohovce! A když se rozhodnete jít běhat ven, světla se postarají o vaši viditelnost.
4.8
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Zetunia
08/12/2024
Polska
Ciekawa i interesująca propozycja
Słuchawki są bardzo ciekawą propozycją, szczególnie dla sportowców lub dla osób, które chciałaby jednocześnie słyszeć i otoczenie i muzykę. Dobrze dopasowują się do ucha, nie spadają, mimo ruchu, ale po ok. 2/3 godzinach noszenia lekko bolą uszy (z zewnątrz), może to jednak wina mojej budowy ucha. Ogólnie jakość dźwięku bardzo dobra, z powodzeniem można odtwarzać różne gatunki muzyczne, ale także oglądać filmy czy rozmawiać przez nie. Trzeba jednak pamiętać, że przez swoją otwartą budowę nie wytłumiają całkowicie otoczenia, więc nie sprawdzą osobom, które chciałyby się odciąć od dźwięków z zewnątrz. Dużym plusem jest wytrzymała bateria i szybki czas ładowania. Małym minusem jest kwestia zgubienia zasięgu, parę razy zdarzyło mi się, ze gdy oddaliłam się zbyt daleko od telefonu to słuchawki zgubiły zasięg i mimo powrotu do telefonu już go nie odzyskały. Musiałam je zdjąć, schować do pudełka i ponownie założyć oraz włączyć. Fajnie, że słuchawki posiadają kolorowe diody, które można wedle potrzeb włączać i wyłączać. Nie do końca opanowałam jeszcze sterowanie, mogłoby być ciut bardziej intuicyjne, ale dużym plusem jest kompatybilna z słuchawkami aplikacja, dzięki której można z poziomu telefonu poustawiać niektóre parametry. Ogólnie ciekawa propozycja, bardzo mi się spodobały i mogę je polecić.
Výhody
wytrzymała bateria, kompatybilna aplikacja, słyszalne otoczenie, mimo działających słuchawek, diody, trzymają się ucha
Nevýhody
niekiedy gubią zasięg i nie łączą się ponownie, sterowanie muzyką z poziomu słuchawek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Brunetka1232
03/12/2024
Polska
Stylowe, fajny kolor
Słuchawki dopasowują się do ucha, nie wypadają, mają ładny kolor. Jakoś dźwięku jest znakomita, mimo ze sa sportowe i uzywam je na siłowi, używam je również do rozmow i oglądania filmów. Mimo wysokiej ceny, są jej warte.
Výhody
Wygodne, jakos dzwieku
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Majk@
01/12/2024
Polska
Eleganckie słuchawki
Słuchawki zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie nie nie tylko przy bieganiu czy innych sportach co uprawiam po pracy ale także bardzo dobrze sprawują się przy pracach wokół domu jak koszenie trawy czy grabienie liści. Dźwięk wychodzący z tych słuchawek jest elegancki mocowanie na uszy jest genialne bateria która trzyma ponad 28 godzin to jest klasa. Nie napisać nic złego tylko same pozytywy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless