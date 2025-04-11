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  • To nejdůležitější ke cvičení
  • To nejdůležitější ke cvičení
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  • To nejdůležitější ke cvičení
  • To nejdůležitější ke cvičení
  • To nejdůležitější ke cvičení
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  • To nejdůležitější ke cvičení
  • To nejdůležitější ke cvičení
  • To nejdůležitější ke cvičení
  • To nejdůležitější ke cvičení
  • To nejdůležitější ke cvičení
  • To nejdůležitější ke cvičení
  • To nejdůležitější ke cvičení
  • To nejdůležitější ke cvičení
  • To nejdůležitější ke cvičení
  • To nejdůležitější ke cvičení

Pravá bezdrátová sluchátka

TAA5508BK/00

4.9
| (37) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt

2 Ocenění

To nejdůležitější ke cvičení
Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka vás budou motivovat v pohybu, ať už jste v tělocvičně nebo venku! Hudba a podcasty zní skvěle a s každým telefonátem budete jasně slyšet. Spolehlivě sedí v uších.
Zobrazit všechny výhody

To nejdůležitější ke cvičení

  • Detailní, přirozený zvuk

  • Potlačení hluku Pro

  • Čistější hovory kdekoli na cestách

  • Spolehlivý tvar do uší

Nechte se pohltit kdekoli. Potlačení hluku Pro

Nechte se pohltit kdekoli. Potlačení hluku Pro

Rušná tělocvična? Větrný park? Adaptivní potlačení hluku rychle reaguje na okolí a okolní ruch, včetně větru, v reálném čase potlačí. Pokud běžíte kolem rušné silnice, stačí na sluchátka poklepat a aktivovat režim Awareness, díky kterému uslyšíte zvuky kolem.

Čistější hovory kdekoli na cestách. Budete slyšet pouze vy, nikoli hluk

Čistější hovory kdekoli na cestách. Budete slyšet pouze vy, nikoli hluk

Když telefonujete, zvuk vašeho hlasu snímá speciální mikrofon, zatímco algoritmus umělé inteligence zajistí odstranění okolního hluku. Osoba, se kterou telefonujete, díky tomu uslyší pouze vás a nikoli dopravní ruch nebo hlasy lidí stojících opodál.

Spolehlivý tvar do uší. Buďte v pohybu a nebojte se, že sluchátka ztratíte.

Spolehlivý tvar do uší. Buďte v pohybu a nebojte se, že sluchátka ztratíte.

Nezáleží na tom, jak se hýbete. Tato sluchátka se nehnou. Silikonová koncovka sluchátek je vybavena texturovaným vzorem, který pomáhá sluchátkům zůstat v uších a zároveň vám díky tomu nevyklouznou ze zpocených rukou. Povrch sluchátek je reflektivní, což znamená, že v noci pomáhá s vaší viditelností.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

37

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

2
1

11/04/2025

Polska

Polska

Ověřený kupující

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Výhody

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Nevýhody

Nie zauwazylem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Výhody

Moc, design, proste w obsłudze

Nevýhody

Brak

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

17/05/2024

Polska

Polska

Super słuchawki

Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.

Výhody

Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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Upozornění

  1. Je vyžadována aktualizace softwaru. Aplikace Philips Headphones vás upozorní, jakmile bude nejnovější software k dispozici.