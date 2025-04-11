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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
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Detailní, přirozený zvuk
Potlačení hluku Pro
Čistější hovory kdekoli na cestách
Spolehlivý tvar do uší
Rušná tělocvična? Větrný park? Adaptivní potlačení hluku rychle reaguje na okolí a okolní ruch, včetně větru, v reálném čase potlačí. Pokud běžíte kolem rušné silnice, stačí na sluchátka poklepat a aktivovat režim Awareness, díky kterému uslyšíte zvuky kolem.
Když telefonujete, zvuk vašeho hlasu snímá speciální mikrofon, zatímco algoritmus umělé inteligence zajistí odstranění okolního hluku. Osoba, se kterou telefonujete, díky tomu uslyší pouze vás a nikoli dopravní ruch nebo hlasy lidí stojících opodál.
Nezáleží na tom, jak se hýbete. Tato sluchátka se nehnou. Silikonová koncovka sluchátek je vybavena texturovaným vzorem, který pomáhá sluchátkům zůstat v uších a zároveň vám díky tomu nevyklouznou ze zpocených rukou. Povrch sluchátek je reflektivní, což znamená, že v noci pomáhá s vaší viditelností.
Ocenění
4.9
z 5
37
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
barkar1986
11/04/2025
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Výhody
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Nevýhody
Nie zauwazylem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Výhody
Moc, design, proste w obsłudze
Nevýhody
Brak
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
PeKa916
17/05/2024
Polska
Super słuchawki
Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.
Výhody
Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Je vyžadována aktualizace softwaru. Aplikace Philips Headphones vás upozorní, jakmile bude nejnovější software k dispozici.